汝州街唐樓單位冒濃煙　5人送院中兩危殆　警揭一男燒炭亡

今日（12日）上午8時48分，深水埗汝州街289號一個唐樓單位冒出濃煙，多名住戶報案稱感到呼吸困難。警方及消防員趕到時，有住客用毛巾掩鼻站在窗邊等待救援，兩男三女送院，另外兩三人在場接受治理。消防員在場射水灌救，同時升雲梯檢視住戶情況，其後在單位內發現一名男子疑燒炭自殺，經檢驗證實已告身亡。探員事後登門調查。



由於肇事大廈充斥濃煙，消防員打爛梯間的玻璃疏散煙霧，警方亦封鎖對開路面，以免玻璃碎濺傷途人，一段汝州街要封閉。



警方表示，死者26歲姓梁，尋死原因有待調查。消防在場稱，今早8時48分接獲報告，4分鐘後到場，共出動9部消防車13部救護車、一喉一煙帽隊灌救，疏散15人，有兩男三女送院；肇事單位位於4樓，一名男子明顯死亡，起火原因有待調查。

5名送院男女中，非華裔男子與姓李妻子（43歲）情況危殆，留院明愛醫院；另外兩女一男（48至74歲）情況穩定。

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多名居民在場接受治理



唐樓單位冒濃煙 警員封路



民政事務處事後協助受影響的住戶登記，並在南昌社區中心設臨時庇護中心安頓有須要人士。有街坊稱事發時正吃早餐，突然濃煙來襲，幸警方消防迅速到場，令她感到安心，跟隨指引疏散落樓。深水埗區議員劉佩玉到場協助，她指大廈是唐樓，住有不少長者和劏房戶，稍後將了解他們須要以提供協助。

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