茶果嶺道奪命車禍｜21歲仔旺角消遣後載友出事　鄰居：佢乖仔有禮

今日（16日）油塘茶果嶺道發生奪命車禍，一輛私家車於藍田交滙處前突然失控，猛撼分隔來回行車線的石壆，21歲男司機重傷一度被困，送院後證實不治；另外4名受傷男乘客兩人情況危殆，另外兩人情況分別嚴重及穩定。



據了解，男死者與友人一行5人，事發較早前在旺角區吃飯消遣，其後死者駕駛私家車接載4名朋友離開，未料發生意外。消息指，初步調查懷疑事件涉及酒後駕駛。



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死者住於大埔一公屋單位，據鄰居表示，死者自小與父母及家姊同住，父母均仍有工作，家姊近期則甚少碰面。鄰居又形容死者平日為人有禮，見面亦會打招呼，「個細路好乖，見到我會叫早晨」。另一名鄰居則稱，見證死者在邨內長大，「好乖，我成日話佢兩仔爺好似兩兄弟咁」。

事發今晨6時許，姓古21歲男司機駕駛私家車沿茶果嶺道往油塘方向行駛，當駛至近藍田交匯處時，私家車據報失控撞壆。男司機一度被困車內，由消防救出。他身體多處受傷，昏迷被送往將軍澳醫院治理，於上午9時06分被證實死亡。私家車內一名22歲男乘客及一名26歲男乘客分別頭部及胸口受傷，昏迷被送往伊利沙伯醫院治理；一名22歲男乘客手受傷，昏迷被送往聯合醫院治理；另一名20歲男乘客則受輕傷，清醒被送往將軍澳醫院治理。

東九龍總區交通部特別調查隊正調查案件。警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電36610277與調查人員聯絡。