嘉道理農場1.5米水巨蜥　上周四治療期間溜走　園方發文籲找尋

今日（18日）上午9時許，嘉道理農場在其Facebook專頁發文，指在園內爬行動物觀賞台展出超過8年的水巨蜥Aberdeen，於上周四（10日）在臨時展區接受腳趾傷患治療期間，推倒圍欄上的一塊木板，從小縫隙中溜走。園方已按野生動物救援工作相關的特殊許可程序，即時向有關部門報告動物失蹤事件。



嘉道理農場在文中呼籲市民協助尋找水巨蜥Aberdeen，不過提醒稱，牠雖然沒有攻擊性，但身體強壯，受困時會奮力逃脫，因此切勿試圖捕捉。如任何人目擊Aberdeen的行蹤，請即聯絡園方報告，讓動物護理員跟進尋回。



（嘉道理農場圖片）

嘉道理農場指，水巨蜥Aberdeen一直擔當動物大使，幫助數以千計的訪客認識爬行動物的生活習性。Aberdeen身長約1.5米，牠在一宗非法寵物貿易中被拯救後，轉移到嘉道理農場定居。

嘉道理農場續指，希望牠還在本園內徘徊，但水巨蜥有遠距離覓食的習性，可能已走到離園一段距離的地方。園方十分擔心牠在繁忙的交通道路遇上意外受傷或死亡。

漁農自然護理署亦回覆指，本月10日傍晚六時許，接獲嘉道理農場暨植物園通知指一條水巨蜥在治療期間從臨時展區中逃走，署方人員隨後到場了解事件，園方表示在水巨蜥逃走後，園方人員已立即進行搜索，以求盡快尋回該水巨蜥，亦嘗試以誘餌把其引回展區內。署方人員當日亦於園區內各處視察，包括該臨時展區和水巨蜥出沒的地點，並提供相關意見予園方。當時園方認為該水巨蜥仍在園區範圍內，因此集中在園區內進行搜索行動。經過一段時間搜索無果，園方擔心該水巨蜥有可能已離開園區範圍，隨後於今天（18日）作出公布。

園方目前持有由署方按《公眾衞生（動物及禽鳥）（展覽）規例》（第139F章）發出的展覽牌照。園方在水巨蜥逃走後，已按相關牌照條款要求即時通知署方，自事件發生以來，署方一直與園方保持緊密聯繫，共同商討對策以適時提供技術支援，及跟進水巨蜥的情況，並密切留意園區附近有否發現其蹤跡。就是次事件，署方正作出詳細調查，並會要求園區提交報告，再決定下一步跟進行動。署方會繼續與園方緊密合作，若發現該水巨蜥的蹤跡將共同組織聯合搜捕行動，提醒市民發現懷疑水巨蜥，應保持鎮靜，不要捕捉並與其保持距離，並聯絡嘉道理農場暨植物園或致電1823通知署方，以便跟進。

如有任何關於水巨蜥Aberdeen的消息或目擊牠的行蹤，請即聯絡嘉道理農場：

電話：2483 7122 / 2483 7200

手機：6713 9881

電郵：fauna@kfbg.org



香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研表示，嘉道理農場走失的水巨蜥，又叫澤巨蜥，或俗稱五爪金龍，正式名稱應是圓鼻巨蜥，屬CITES 附錄二內的爬蟲類動物，管有或進出口這類瀕危物種需向漁護署申請許可證。

水巨蜥是繼科莫多龍後，全世界第二大的蜥蜴，體型可生長至2至3米長，而人工飼養的巨蜥，壽命可達20至30歲。黃朗研形容，今次走失的水巨蜥Aberdeen年約8歲，身長1.5米，可算是「青少年」巨蜥。

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研。

黃朗研續指，水巨蜥大多分布在東南亞地區，習慣游水、曬太陽或在矮木處休息，故一般會在水源附近生活。水巨蜥屬肉食性動物，會獵食小型哺乳類動物或鳥類等，活動範圍頗廣泛。

黃朗研估計，水巨蜥Aberdeen有可能仍在嘉道理農場、大帽山或林村等近水源的位置，市民如在郊外見到水巨蜥，應盡快通知嘉道理農場職員，不要主動接觸，亦切勿以食物引誘，雖然水巨蜥無攻擊性，但見到食物反應也會很大。他指Aberdeen一直被飼養，未必怕人，但如進入林村等民居，有可能會與貓狗打架，故呼籲主人多加留意。