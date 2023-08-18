全港今年首半年店舖盜竊增三成　東九龍總區展開安盾計劃打擊罪行

根據警務處數字，今年首半年錄得3,939宗店舖盜竊案件，較去年同期增約3成。其中，東九龍總區錄得652宗店舖盜竊案件，共拘423人，其中159名被捕人，為60歲以上的長者。



東九龍總區防止罪案辦公室總督察潘以靖指，升幅原因除了因人流上升，亦有可能與零售模式改變有關。現時，不少商舖亦引入自助收銀機，令心存僥倖人士以身試法。有見及此，東九龍總區推出「安盾計劃」，匯聚警方、商戶業界及非牟利機構力量，透過改善商戶保安意識、引入預警示宣傳措施、加強與業界情報交流，攜手遏止店舖盜竊罪行。



「安盾計劃」與善導會合作，透過「耆望計劃」轉介，為被捕人及其家人提供專業輔導服務，從源頭減低店舖盜竊案件發生。善導會法院社工服務督導主任葉志威指，每一個發生盜竊行為的人士背後都有不同的原因，有不同的輔導需要，例如精神健康及心理輔導等。

該會社工會就他們發生被捕事件後作出適時介入，與他們及家人經歷相關司法程序，從中了解其犯案背後原因及評估他們的輔導需要，有需要時轉介適切社會服務，從而達致康復更生目標，及預防他們重墮法網。

根據社工的實務輔導經驗，一些聲音或影像有助減低盜竊衝動，而且亦可向一些大意的購物者作出溫馨提示。警方找來電台主持車淑梅錄製語音提示，以及找來藝人陳芷菁拍攝宣傳影片，並設計有關CCTV的告示貼紙，從多元視聽感觀的角度出發提示消費者。