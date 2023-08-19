警務處禁毒領袖學院辦深港交流團　兩地青年交討論毒議題獲啟發

警務處毒品調查科禁毒領袖學院昨日至今日（18至19日）舉辦「同行禁毒」深港兩地青年禁毒文化交流活動，令兩地青年就禁毒議題作良性交流，有學員指是次交流令他們對禁毒宣傳有新的啟發。



禁毒領袖學院的百多名學員及導師在警務處助理處長（刑事）鍾詠敏、禁毒領袖學院首席會長蔡志輝及副會長黃錦財帶領下，前往深圳與內地青年交流。交流團由深圳市公安局禁毒支隊及香港深圳青年總會全力協辦，聚焦兩地禁毒工作，藉此鼓勵香港青年學習內地抗毒方針，並就兩地禁毒發展進行交流探討。



警務處毒品調查科禁毒領袖學院一連兩天舉辦「同行禁毒」深港兩地青年禁毒文化交流活動。（警務處提供)

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禁毒領袖學院學員先到訪深圳市禁毒教育基地與內地禁毒先鋒及社工展開交流。學員在過程中深入了解內地的禁毒歷程，並學習內地禁毒策略。為了讓兩地青年「同行禁毒」，一眾學員與內地青年就禁毒議題熱烈討論，並互相分享兩地禁毒文化及教育經驗。兩地青年亦探討了兩地未來合作抗毒的方向和可能性，更共同發表他們的提案。

另外，禁毒領袖學院學員亦參觀了國內三大高新科技企業，包括互聯網、無人機和電動車公司。學員除了認識到國家一日千里的尖端科技發展，加深對國情的了解外，還擴闊思維視野，增進對國家創新科技發展的認知。