港人遊泰國帶特產變運毒　行李內藏$400萬大麻花　被捕男女稱無酬

港人外遊注意，切勿為他人攜帶任何特產或手信！海關表示，昨日（19日）於香港國際機場偵破兩宗藏毒案，分別是體內藏毒及行李藏毒，除了拘捕涉嫌體內藏毒的34歲外籍女子，亦拘捕兩名從泰國返港的男女，並在兩人的行李中合共檢獲約16.5公斤大麻花，市值約400萬。兩男女涉嫌「販運危險藥物」被扣查，據悉其中一名被捕人士是香港人。



海關指涉案大麻花包被包裝成泰國特產，被捕男女聲稱沒有收取報酬，只是替朋友將泰國特產帶回香港，海關正調查案件內情。



抵港男女的寄艙行李箱在X光機顯影下影像異常，關員於是打開檢查，發現兩個行李箱內均藏有大麻花，共重約16.5公斤。（林振華攝）

海關毒品調查科機場調查課調查主任黃如意表示，昨日偵破宗空運旅客行李藏毒案，海關人員替兩名從泰國抵港的旅客清關時發現，兩人寄艙行李箱在X光機顯影下影像異常，關員於是打開檢查，發現兩個行李箱內均藏有大麻花，共重約16.5公斤。

黃如意指出，犯罪集團以抽真空方式將大麻花放進透明膠袋之中，再用銀色紙包裝，偽裝成泰國食物特產，放入兩個行李箱之中，嘗試逃避海關人員檢查。經海關調查後發現，二人乘坐同一班航班，早前由香港飛抵泰國曼谷、昨日再由曼谷飛回香港，二人聲稱沒有收取報酬，只是幫朋友從泰國帶特產回港。被捕女子27歲，報稱為自由工作者、 男子30歲，報稱廚師，他們涉嫌「販運危險藥物」正被扣留調查。 據悉，其中一名被捕人士為香港人。

海關表示，自本年2月全面通關起，共偵破36宗涉及空運旅客毒品案，拘捕 40人，合共檢獲89公斤毒品，市值6800萬。黃如意稱隨訪港旅客人數增加，海關留意到犯罪集團利用空運旅客偷運毒品的案件，亦有所增加，因此，海關即時調整執法策略加強從源頭打擊，阻截毒品流入本地市場。海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判終身監禁及罰款500萬元。市民切勿以身試法。