香港仔菜檔冒煙一家五口被困閣樓　飲用水弄濕毛巾待消防破門救出

香港仔發生火警。凌晨2時許，香港仔大道94至98號地下一間菜檔，據報有煙冒出，有人被困。消防員接報到場，破門將被困在閣樓的5名人士救出，他們均感到不適，經救護員在場治理後，情況好轉，離開救護車拒絕送院治理。初步懷疑火警因蚊香燒著附近的紙皮引起，消防正調查起火原因。



火警現場為一個菜檔，開業至今一年多，由李太經營。李太與年約10餘歲的女兒、及兩名不足10歲的兒子，在上址店舖的閣樓居住，設有冷氣及窗戶，而李太的年約七旬父親，則間中會在上址留宿。

昨日（20日）晚上7時許，菜檔打烊後，由於發現有不少蚊蟲，李太的女兒遂協助燃點蚊香驅趕，隨後返回閣樓休息。惟至今日（21日）凌晨事發時，李氏一家被濃煙嗆醒，發現火警後雖曾嘗試離開逃生，但因濃煙密佈，無論前門或後門均難以到達開門離開，他們一家遂折返閣樓房間，並打開窗戶流通新鮮空氣，但濃煙始終難以消散。然而閣樓沒有自來水設備，他們一家五口只好用餘下的小量飲用水，弄濕毛巾掩鼻，待消防員到場爆門，將他們救出。所幸事件中沒有人受嚴重傷害。據悉，不排除蚊香燃著一些盛載雞蛋的紙皮導致火警。