機場航天城男工觸電亡　為家中支柱育2子女　母認屍後傷心暈倒

34歲電工方貴芬日前在機場航天城東路11 SKIES商場地盤工作時，疑因觸電喪生。死者親屬今日（21日）到葵涌公眾殮房認屍，由湛江來港的方母情緒激動，認屍後太傷心暈倒現場，其他親友亦都哭成淚人。事發當日方貴芬原訂收工後回內地與家人食飯，可是久久不見人，家屬來港尋人方知天人相隔。死者為家中經濟支柱，育有2名子女，大女11歲、細仔8歲，妻子沒有工作，如今殮葬費亦成問題。



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機場航天城東路11 SKIES商場地盤奪命工業意外中，觸電死亡的電工方貴芬（34歲）已婚，育有2名子女，大女11歲、細仔8歲。死者在內地任職電工，7年前由湛江來港後繼續從事機電工程方面工作，是家中的經濟支柱。妻子沒有工作，現時連殮葬費亦成問題。

據死者大舅黃先生所講，事發當天死者原本打算收工後到珠海陪妻子及子女吃飯，惟家人一直未接到他放工的消息，電話亦打不通，於是趕回其在香港的住所，在大門發現留有警方的聯絡字條才得知其死訊。家人未能清楚了解死因，只知死者工時作觸電，據警方向家屬透露，死者當時自行上天花工作，同事約15分鐘後查看發現他昏迷不醒，警方到場後發現死者雙手變黑及脫皮，手指明顯「入電」被電電傷，身體又凍又僵硬，其後送院後證實不治。

黃先生表示死者生前任職的公司未有提供支援及慰問，未有作出任何承諾，親屬稍後下午2點將會與涉事公司會面。死者親屬今日（21日）到葵涌公眾殮房認屍，由湛江來港的方母情緒激動，認屍後太傷心暈倒現場，其他親友亦都哭成淚人。

事發於上周六（19日）下午3時19分，34歲方貴芬在涉事公司任職電工約一年，在機場航天城東路11 SKIES商場地盤離地3米的假天花工作期，懷疑觸電受傷暈倒。約10分鐘後工友發現他沒有反應，爬上假天花赫見他暈倒，連忙報警，消防到場將他救下送院，惟他終告不治。

11 SKIES承建商協盛建築集團日前回覆《香港01》查詢表示，集團對赤鱲角航天城東路地盤發生的事故，導致一名外判員工離世深表難過，向死者家屬致以最深切慰問，並會聯同外判商向死者家屬提供適切協助，亦會配合政府部門調查事故成因。

勞工處向有關承辦商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤地下樓層（零區）的電力工作，直至信納有關承辦商已採取措施消除有關危害，才可復工。根據《工廠及工業經營條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，循公訴程序定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁2年；或循簡易程序定罪，最高可被判罰款300萬元及監禁6個月。