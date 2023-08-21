北角渡輪碼頭釣魚爭位誤殺案　死者家屬認屍互相攙扶步出殮房

北角渡輪碼頭誤殺案中，兩名男子懷疑因釣魚爭位問題爭執動武，雙雙墮海，其中一名男子送醫後搶救不治。今早（21日）約9時15分東區重案組探員陪同約4名家屬到域多利亞公眾殮房認屍，眾人逗留至11時許，互相攙扶步出殮房，並乘坐私家車離去。另一邊廂，警員到北角碼頭向魚檔詢問事發情況。



警員到北角碼頭向魚檔詢問事發情況。（馬耀文攝）

事發於昨（20日）下午3時14分，警方接獲一名66歲男子陳Ｘ榕報案，指他與該名61歲男子在近北角邨里一碼頭爭執，其間兩人墮海並自行游回岸邊。其後，二人再起爭執並第二次墮海，該名66歲男子自行游回岸邊，他清醒被送往東區尤德夫人那打素醫院治理。救援人員趕赴現場，消防在水底發現該名61歲男子，他被救起後，昏迷被送往東區尤德夫人那打素醫院治理，於下午5時44分被證實死亡。

經初步調查，人員拘捕該名66歲男子涉嫌「誤殺」，他現正被扣留調查。警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。警方指，東區警區重案組正積極調查案件，呼籲任何人如目擊案件或有資料提供，請致電3660-1685與調查人員聯絡。

據了解，兩名男子較早前因釣魚位置問題爭執，雙雙墮海後返岸，惟再次發生爭執墮海，其中陳男自行游回岸上，到北角海關總部大樓報警，並表示不清楚對方情況。陳男隨後被送往東區醫院。消防及水警接報到附近一帶海面進行搜索，至下午約5時在案發地點附近的水底發現死者，送院後證實不治。