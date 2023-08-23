元朗田寮村塌牆壓斃男工　地政總署：寮屋違契擴建　去年起清拆

元朗田寮村上周六（19日）發生牆壁倒塌奪命工業意外，下午近4時，田寮村123號附近一村屋，當時正進行拆卸工程。現場一幅積約1米乘2米的牆突然坍塌，一名40歲姓陳男工人走避不及被瓦礫壓着，他頭部受傷當場昏迷。消防將他救出，救護員將傷者送往博愛醫院搶救，惟送院後證實不治。

地政總署表示，涉事地段上曾有已登記寮屋，2020年因上址有違規擴建工程而被地政處取消相關牌照及寮屋登記紀錄，2021年被「釘契」，其後業權人於去年10月清拆部份違契構築物，並於本月初通知地政處將清拆餘下的違契構築物以解除「釘契」。



地政總署發言人表示，根據紀錄，涉事地段上曾有已登記寮屋，並獲元朗地政處發出放寬租約牌照和農用批准書。2020年，因上址有違規擴建工程而被地政處取消相關牌照及寮屋登記紀錄。地政處其後就上址違契構築物採取契約執管行動，向土地業權人發出警告信，飭令於限期前糾正。

署方指，由於相關業權人未有於限期內糾正違契事項，處方已於2021年初將其警告信送交土地註冊處註冊（俗稱「釘契」）。相關地段業權人於去年10月清拆部分違契構築物，並於本月初通知地政處將清拆餘下的違契構築物以解除「釘契」。地政總署強調土地業權人須遵守地契條款。一般而言，當分區地政處採取契約執管行動時，業權人須自行安排糾正或拆卸工程，並確保工程按照政府相關要求及委聘合資格工程承辦商進行。

元朗田寮村一建築物在拆卸期間，牆壁倒塌。（陳浩然攝）

勞工處早前表示，對意外中有工友身故表示十分難過，對其家屬致以深切慰問。處方稱在得知意外發生後，已即時派員到意外現場調查，並已向處所佔用人發出「暫時停工通知書」，停止其建築物的拆卸工作，直至該處信納處所佔用人已採取措施消除有關危害，才可復工。處方正全速調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施，處方強調，若調查發現有違例事項，定會依法處理。

處方又稱，會敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜，及密切跟進有關個案。對於有經濟困難的家庭，勞工處會協助他們申請合適的緊急援助基金。勞工處亦會因應家屬的需要及意願，就經濟或其他方面的援助聯絡社會福利署。