慈正邨命案｜上下層鄰居疑噪音問題積怨　下午曾爭執　走廊遺斧頭

慈正邨正旭樓今日（23日）發生命案，一名年約八旬老婦頭頸疑受刀傷倒臥單位外，送院不治。警方其後發現下層另一單位內一名年約六旬男子上吊自縊，送院後亦告不治。

據了解，女死者及男死者為上下層鄰居關係，疑因噪音問題素有積怨，男子今午曾登門到老婦家門前理論，並向大廈保安投訴，約3小時後保安巡樓發現婦人倒臥單位外，警方於單位外檢獲一把斧頭。



消息指，兩人分別居住上址同一室號的上下層單位，姓譚女死者與居住於下層的姓周男鄰居，疑因噪音問題素有積怨。周男於約下午1時，曾登門到老婦家門前理論，雙方發生爭執，周男再向大廈保安投訴。至下午4時，保安巡樓時發現，老婦倒臥在居住樓層的走廊上，頭部及頸部有懷疑刀傷。警方在單位外走廊檢獲一把斧頭。

今日（23日）下午近4時，警方接獲正旭樓一名保安報案，指在巡邏期間，發現一名老婦倒卧單位外，頭部及頸部有懷疑刀傷，失去意識。救護員到場，將老婦送往廣華醫院，惟送院後證實不治。另外，一名年長男子被發現在同一大廈低層單位內上吊自縊，昏迷送院，至傍晚約6時許證實不治。大批軍裝警員在場，有警員持盾登樓調查，並一度封鎖大廈出入口，住戶進入前需登記，其後已經解封。至晚上9時許，政府化驗師到場搜證。