警深水埗破假身份證黑工集團拘9人　窩藏不足百呎唐樓單位傳惡臭

警方西九龍重案組聯同深水埗警區於昨日（22日）展開代號「星鑽」的打擊非法勞工行動，突擊搜查深水埗兩個唐樓單位，成功瓦解一個偽造身份證黑工集團，行動中共拘捕9人，其中1名42歲姓張男子為集團骨幹成員，其餘8名為黑工，並檢獲6張偽造香港身份證及6部手提電話。

警方指集團成員會在網上招募內地人士到港做黑工，收取約2萬至4萬人民幣酬勞提供「一條龍」服務，黑工利用假身份證找到工作後，集團成員會繼續抽佣剝削黑工，而黑工居住地點的環境相當惡劣，甚至有惡臭，其中一個唐樓單位更不足100呎。



1名42歲姓張男子集團骨幹成員被捕。（朱永倫攝）

西九龍總區重案組販運人口調查組主管高級督察談于萁表示，西九龍重案組聯同深水埗警區昨日（22日）凌晨時份，突擊搜查深水埗汝洲街一個唐樓單位，於單位內拘捕5名持雙程證內地人士，其中4名人士涉嫌逾期居留，並持3張偽造香港身份證；經深入調查後，警方於昨晚再到深水埗基隆街一個唐樓搜查，再拘捕4名持雙程證內地人士，並檢獲多3張偽造香港身份證。談于萁指警方初步調查顯示，案件牽涉一個集團於內地收取酬勞，之後安排這些內地人利用偽造香港身份證到港做黑工。

西九龍總區重案組販運人口調查組主管高級督察談于萁交代案情。（朱永倫攝）

談于萁續稱，警方發現該黑工集團運作約半年，集團成員會在網上招募內地人士到港做黑工，由骨幹成員安排住宿、將偽造香港身份證交給黑工及安排他們見工，黑工集團會收取約2萬至4萬人民幣酬勞提供「一條龍」服務，當這些內地黑工利用假身份證找到工作後，集團成員會以抽佣的形式繼續剝削黑工。談于萁又表示，黑工居住地點的環境相當惡劣，甚至有惡臭，其中一個唐樓單位更不足100呎，並放置6張碌架床地方十分狹窄，偽造香港身份證質素亦十分參差，警方表示仍在調查集團其他成員，不排除有更多人被捕。

警方以涉嫌「協助或教唆違反逗留條件」、「管有偽造香港身份證」、「串謀管有偽造香港身份證」及「逾期居留」等罪拘捕4男5女，年齡介乎36至55歲，並檢獲6張偽造香港身份證。

警方提醒，如有任何人利用這些質素參差的身份證面試，而僱主仍然聘用他們的話，僱主會因為聘用這些不可合法的僱員，而負上刑事責任。根據香港法例，任何人僱用不可合法受僱的人為僱員，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處罰50萬及監禁10年。