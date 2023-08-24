警大埔鐵皮屋搗大麻種植場　檢$142萬大麻植物拘兩男

警方毒品調查科人員根據線報及經調查後，昨晚（23日）約7時進行代號「捍衛者」暨「雷霆2023」的反毒品行動，突擊搜查大埔泰亨村附近一鐵皮屋，搗破一個懷疑大麻種植場，檢獲約200棵總重約6.2公斤的懷疑大麻植物，市值約142萬元，以及培植大麻的工具。

警員於該種植場內拘捕兩名分別32歲姓林及42歲姓譚本地男子，涉嫌「培植大麻植物」及「販運危險藥物」。兩人現正被扣留調查，稍後將被落案起訴上述罪名，案件明日（25日）上午在粉嶺裁判法院進行提堂。



警方在大埔泰亨村附近一鐵皮屋，搗破一個懷疑大麻種植場，檢獲約200棵總重約6.2公斤的懷疑大麻植物，市值約142萬元，以及一些培植大麻的工具。（警方提供）

警方表示，毒販利用偏遠的村屋開闢毒窟，意圖增加警方調查難度。警方強調對毒品零容忍，會繼續打擊，以堵截三合會收入來源。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，種植大麻一經定罪，可判處罰款10萬元及監禁15年。任何人販運危險藥物，一經定罪，最高 更可被判處罰款500萬元及終身監禁。警方市民切勿以身試法，並提醒市民如發現有人於處所內放置大量可疑工具設備，如太陽燈、冷氣機、抽濕機、花盆、植物營養液及花泥等，而該處所甚少開窗並裝有遮光設備，顯示該處所有可能被用作非法栽植大麻植物，市民應盡快通知警方。