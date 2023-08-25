警破首宗Deepfake AI「換臉」技術呃貸款　6男女被捕涉款20萬

警方經過深入調查以及情報分析，於昨日（24日）展開代號「解詐」的拘捕行動，成功瓦解一個利用欺詐手段向金融機構申請貸款及開設銀行戶口的犯罪集團，涉款20萬元。警方更首次發現騙徒利用人工智能換臉程式，即坊間所指「深度偽造（Deepfake）」技術，在網上申請貸款，騙徒利用人工智能換臉程式，即坊間所指「深度偽造（Deepfake）」技術，成功騙取7萬元。行動中，警方以涉嫌干犯「串謀欺詐」罪拘捕4男2女，包括集團主腦。



網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司高迪表示，警方昨日在九龍灣、鑽石山、油麻地、荔枝角及北角等進行拘捕行動，以涉嫌干犯「串謀欺詐」罪拘捕4男2女，年齡介乎31至50歲，當中35歲男子為集團主腦，報稱無業。

行動中，警方檢取1張屬於市民報失的香港身份證、13張懷疑偽造香港身份證、19部手提電話、9部電腦及一批虛假文書，包括收入和住址證明，以及一批製作偽造身份證工具，如打印機及膠卡。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司高迪表示，警方在分析騙徒犯案手法時發現，有騙徒利用「深度偽造（Deepfake）」人工智能換臉技術申請貸款。（黃煦緻攝）

盜用市民報失身份證借貸 試20次僅1次成功用AI換臉程式借貸

高迪指，不少金融活動如借貸和開戶均可在網上進行，金融機構會要求申請人掃描並上傳其身份證明文件，以及提供即時自拍照片，再透過人面識別系統核實申請人與身份證明文件上的照片是否吻合，從而防止有騙徒利用其他人的資料進行非法申請。

但近日警方接獲情報，指有騙徒利用其他人的香港身份證申請網上貸款。經調查後發現一個本地詐騙集團在去年9月至今年7月期間，盜用至少8名本地市民已報失的身份證，向20間不同銀行及借貸公司，合共遞交90次貸款申請，以及54次銀行戶口開戶申請。高迪指，這些申請大部份透過網上進行，其中4宗貸款申請成功批核，涉及款項共20萬港元。

4宗獲批的貸款申請中，有一宗是用「深度偽造（Deepfake）」人工智能換臉技術。騙徒試圖冒認已報失身份證的市民，藉此瞞騙人臉識別系統完成網上申請程序。警方調查發現騙徒曾最少20次利用Deepfake人工智能技術，但只有一次成功，騙取7萬元。

這是警方首次發現有人利用人工智能換臉技術欺騙金融機構，已向相關金融機構給予建議，從而提升機構防騙保安措施，相信已成功堵塞漏洞，警方會繼續與各行業的持份者交流。

盜用市民已報失身份證買預付費電話卡 發釣魚詐騙短訊

另外，高迪表示，警方亦發現該詐騙集團曾利用8名本地市民已經報失的身份證登記超過30張預付費電話卡，並於今年4月至5月期間，發送出超過7,200個釣魚詐騙電話短訊，企圖以提供積分回贈作為藉口，誘騙市民提交信用卡資料。警方至今接獲1宗相關報案，因受害人誤信釣魚詐騙訊息，交出其信用卡資料，導致資料被騙徒盜用作購物用途。

警方提醒市民，科技發展一日千里，「有圖未必有真相」，高科技欺詐工具令人防不勝防，提醒市民需時刻提高警覺，保護個人資料，提防受騙。如果有任何懷疑，市民可以致電警方防騙易熱線18222，或者利用「防騙伺服器」或「防騙伺服App」查核懷疑的網址、電郵、電話號碼、社交平台帳戶、收款帳戶等。