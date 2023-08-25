泰國抵港男女攜$2,800萬海洛英　為海關10年最大宗航空旅客運毒案

昨日（24日），海關於機場截獲兩名從泰國曼谷抵港的外籍男女，在其寄艙行李內搜獲74件尼龍墊，經X光檢驗，發現尼龍墊的夾層藏有28公斤的懷疑海洛英，市值高達2,800萬元，為海關於過去10年，所偵破的最大宗航空旅客販運海洛英案件。海關指，今年1月至7月破獲的同類販毒案件為31宗，比去年同期高出5倍，而檢獲毒品數量則為67公斤，比去年大幅攀升10倍。



（海關提供相片）

海關指，兩名旅客各自攜帶一件同款式型號，而不同顏色的寄艙行李，海關人員分別為兩人進行清關。經檢查後發現，兩行李箱內共藏有74件尼龍墊，重量異常沉重，而且航空客運方式成本較高，攜帶價值一般的紡織品貨物並不尋常，引起海關人員懷疑。

海關人員隨即以X光及拉曼光譜儀等進行檢查，發現尼龍墊夾層內，藏有28公斤的懷疑海洛英，市值高達2,800萬。海關以販毒的罪名拘捕該兩名男女，將案件交由海關毒品調查科跟進。

案件為海關過去10年，所偵破的最大宗航空旅客販運海洛英案件，亦是海關人員於8月份內所偵破的第9宗航空旅客販毒案件。被捕男子41歲，報稱為地盤工人；被捕女子34歲，報稱為雜貨店店員。海關將繼續調查該批尼龍墊的來源，不排除稍後有更多人被捕。

今年1月至7月，海關成功破獲31宗以航空旅客渠道販毒的案件，相比去年同期僅偵破的 5宗，大幅攀升5倍。而今年檢獲毒品數量約67公斤，相比去年同期的6公斤相比，升幅10倍。海關指，疫情後航空旅客偷運毒有明顯上升的趨勢，海關已調整執法策略，根據風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，從源頭打擊毒品流入本港。