海關破本年最大販毒案　人造皮革藏240公斤冰毒　市值約1.7億元

香港海關偵破一宗大型海路販運冰毒案件，是今年海關破獲最大宗案件，更是有記錄以來，進行國際監控遞送行動最大的成功案例。販毒集團以運送人造皮革作掩飾，偷運懷疑冰毒。海關在行動中檢獲約240公斤懷疑冰毒，估計市值約1.7億元。經深入調查和情報分析後，香港海關與澳洲執法機關展開監控遞送行動，分別在8月23日至25日，於香港及澳洲悉尼拘捕共4名懷疑涉案男子。



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海關毒品調查科毒品調查課監督方向榮表示，本年7月初，海關根據與海外執法機構情報交流，以及在海運貨物資料庫進行篩查及風險評估，發現一批從墨西哥運抵香港，報稱為人造皮革的海運貨物有重大可疑。於是海關人員在7月12日，即貨物到港當日，在葵涌海關大樓檢驗貨物期間檢取240公斤懷疑冰毒，估計市值約1.7億元。

海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組指揮官王紀翔表示，由墨西哥進口人造皮革相當罕見，過去一年未有相類類似貨物運抵本港。加上海關留意到人造皮革，是以西班牙文進行申報，而收貨人為本地紡織公司，該公司今年並無進口人造皮革的記錄，因此引起海關懷疑。海關在貨物到港當日，在載有人造皮革的40尺海運貨櫃中，發現600多卷人造皮革。經X光檢查發現有40卷人造皮革有可疑，皮革中間位置明顯藏有違禁品，該40卷可疑人造皮革於末端封口位置均貼有膠紙作標記。海關逐將皮革攤開，發現末端位置藏多包白色粉末。海關再對為粉末進行毒品快速測試，並呈陽性反應。

海關毒品調查科就此進行一連串監控遞送行動，發現毒品會換入另一貨櫃，並裝上另一艘遠洋輪船，而最終目的地是澳洲悉尼。海關毒品調查科毒品調查第一組指揮官曾建邦表示，販毒集團以「金蟬脫殼」轉運方式運毒。海關發現運冰毒的貨櫃先送到屯門一個物流中心進行拆櫃工作，之後集團再將人造皮革轉放另一貨櫃，並儲存在物流中心。販毒集團將人造皮革儲存超過10日後，再將貨櫃送往天水圍貨櫃場短暫存放，然後將貨櫃送往葵涌另一物流中心進行拆櫃工作，並將該批人造皮革放在新貨櫃。最後新貨櫃運抵貨櫃碼頭，並將運至澳洲悉尼。

海關於是立即聯絡澳洲執法機關，貨櫃在8月2日經遠洋輪運離香港，並在8月13日抵達悉尼。澳洲執法人員接手監控遞送行動，並於8月23日拘捕處理貨物的28歲男子，該男子在販毒集團的主要角色為負責在當地安排運輸及租用倉庫作儲存用途。此外，該男子亦負責將標記的人造皮革揀選作處理，海關相信該男子為犯罪集團的骨幹成員 。澳洲當局已落案起訴其販運毒品。

至於香港方面，海關於8月24日至25日共拘捕3名介乎44歲至71歲男子，他們分別是收貨公司董事、物流公司負責人及職員。3名被捕人士現正保釋候查，事件仍然調查中，不排除有更多人被捕。海關表示，2021檢獲約1噸由美洲國家經香港轉運至大洋洲國家的冰毒，去年則緝獲2.6噸冰毒，而今年達約700公斤。海關續指，販毒集團明顯試圖利用香港「漂白」，掩飾來源地並將香港轉換成發貨地，再發貨至毒品需求較高、價錢利潤較高的國家或地區。

海關提到，自從2月逐步復常通關，發現大型毒品走私的事件暫時有所減少。反之旅客運毒過關的情況有上升趨勢。截至今年8月為止，海關檢獲的毒品數量為4.2噸，比起去年同期檢獲大約3噸毒品，上升了37個百分比。海關將不會鬆懈，並會適時改變執法策略。

海關表示，將保持與各地執法機關合作，調正執法策略及國際性聯合行動。海關又提醒，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，違例者可被罰款500萬及終身監禁。