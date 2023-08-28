美孚一補習社男負責人涉兩年屢性侵小兄弟　警不排除有其他受害人

美孚新邨一間補習社一名43歲男負責人，涉嫌於約兩年間多次性侵兩名分別9歲及12歲的兄弟，西九龍總區虐兒罪案調查組接手調查後將他拘捕，並已落案起訴，於今日（28日）到九龍城裁判法院提堂。



消息指，該名被捕43歲余姓男負責人已婚及育有兒子，於美孚新邨經營一所補習社逾6年，共有約70名學生，包括案中兄弟。由於兩人於8月24日拒絕到補習社，家人起疑並追問事件，揭發兄弟於過去約兩年間，被人多次性侵，於是報警求助。警方調查後，於上周五（25日）拘捕該名43歲男負責人。

警方在行動中檢獲3部手提電話及電子裝置，並找到一些涉及受害兄弟的照片及影片。警方已落案起訴該名43歲男負責人，罪名包括「猥褻侵犯」、「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」及「製作兒童色情物品」。

警方表示，正嚴正深入調查案件，不排除有其他受害人。根據警方調查，相信被捕人單獨犯案，並無其他共犯。警方會盡快聯絡在該補習社補習的其他學生及其家長調查。

警方亦作出呼籲，如有其他學生在該補習社遭受到性侵犯或其他罪行，請盡快聯絡西九龍總區重案組虐兒案件調查組，電話為3661 8377。警方一向致力保護兒童及免於暴力、虐待和剝削，會盡一切努力打擊性暴力、虐待兒童罪行。