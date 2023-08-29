涉捲男童性侵案補習社結業　家長今退學費　教育局派員了解

美孚新邨一間補習社爆出性侵醜聞，43歲男負責人被控各一項非禮、對16歲以下兒童作猥褻行為及製作兒童色情物品罪，受害人為一對分別9歲及12歲的兄弟。涉案補習社昨日已貼出告示宣佈結業，家長今晨（29日）紛紛到校辦理退還學費。而教育局昨回覆查詢證實，該補習社並非註冊或臨時註冊學校，今日中午局方亦有派員到場了解。



補習社今日安排家長退學費。（馬耀文攝）

教育局職員到補習社。（馬耀文攝）

昨日補習社已貼出通告，通知家長可於今日早上10時開始到來辦理退還學費。上午11時左右，有家長到來辦理退還學費手續，行色匆匆。

林婆婆代女兒處理退款，她指孫女由一年班開始在此補習社補習，新學年升四年級；款項是今個月和上個月，其他事宜她不清楚：「阿女叫我嚟退款，冇事、冇嘢吖！」

另一名長者亦是代媳婦到來辦理退款，孫女在此補習不足一年，詳情她也不了解。

教育局昨日表示涉事補習社並非根據《教育條例》（第279章）註冊或臨時註冊的學校。今日中午時分局方人員到場了解，逗留十多分鐘後離去，未有回答記者提問。

該名涉案男負責人被控各一項非禮、對16歲以下兒童作猥褻行為及製作兒童色情物品罪，控罪指他於2023年8月17日及23日，在美孚新邨一間補習社，分別向男童X及Y作出嚴重猥褻行為；以及製作兒童色情物品，即兩段影片及兩張相片。案件已於昨日（28日）於九龍城法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至11月15日再訊，期間還押候訊。

▼補習社貼出告示指「因事決定結束」▼

