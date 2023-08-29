甯國良行山失蹤｜颱風蘇拉逼近　有民間搜索隊擬設「風更」續搜救

57歲男子甯國良，上周三（23日）清晨離開黃大仙區景福街住所、前往黃牛山行山後失蹤，其間一度致電家人，惟未能報告確實位置，至今一星期仍杳無音訊。連日來，政府部門及民間搜救團體馬不停蹄登山搜救。其中「香港守望者服務團（HKGV）」指，昨日（28日）另一民間團體「郊野義務搜索隊（CVST）」發現懷疑屬於甯國良的手套後，暫無最新進展。而強颱蘇拉逼近，HKGV發言人稱如果打風，初步仍會派出「風更」搜救，但一切以個人安全為首，屆時行動須視乎實際情天氣情況而定。



「香港守望者服務團（HKGV）」成員昨晚（28日）連夜在山上尋找失蹤的甯國良。（HKGV facebook圖片）

HKGV發言人指出，幾個民間搜救隊連同消防和民安隊，昨日曾在女婆坳、亞公角山路、石芽山一帶搜索，而CVST成員則在尋獲懷疑屬甯國良手套、即黃竹山一帶尋人，惟未有新發現。發言人表示，本港近幾日都有零星大雨，團隊部分成員在雨中尋找失蹤的甯國良，已經「淋到病咗」；加上HKGV屬義務組織，不少成員日間要上班，故很多時要在晚上才可上山協助尋找失蹤者。惟在大雨下及夜間能見度較低，而山上亦有很多泥濘和大件麻石，一旦被雨水淋濕會更跣，不論對失蹤者或搜救人員都有危險。

過去數日天氣反覆，日間氣溫高，但亦不時有雨。HKGV發言人表示，希望雨水可以有助失蹤的甯國良降溫，亦可當作飲用水助他保命，團隊亦希望分秒必爭，爭取在風暴襲港前尋回甯國良。

惟發言人表示，若不幸未及在打風前找到失蹤者，HKGV仍會派出資深「風更」成員，帶同樹鋸及多條爬山用繩和安全帶等裝備上山繼續搜救，但屆時只會安排有較長期的經驗，以及受過長期野外訓練的骨幹成員、包括團隊內曾有民安隊山野搜救等經驗的成員上山，其他較年輕、經驗不足或未學過使用樹鋸的成員則不會在打風時出動。

失蹤男子甯國良。（警方提供相片）

一切以個人安全為首 行動視乎實際天氣情況而定

HKGV發言人續指，即使目前預計會安排成員在打風期間繼續上山尋人，大前提均會以個人安全為優先，亦會視乎屆時的天氣情況而定，一切行動會根據實際環境再作安排；若他們成功在山上尋獲失蹤者，惟對方身處危險或有裝備也未必能到達的位置，他們亦不會貿然冒險自行救人，並會尋求政府部門協助。

至於昨日尋獲懷疑屬於失蹤者甯國良手套的「郊野義務搜索隊」（CVST），其發言人回覆《香港01》查詢表示，暫未有新發現，目前有隊員繼續搜救；若颱風襲港，該團隊在打風期間會暫停搜索。

失蹤男子甯國良於上周六（26日）、即失蹤3日後，曾成功致電家人，稱身體狀況不好，不能站立，而且缺水，惟未能報告確實位置，當時他又指手機接近無電。至昨日（28日），郊野義務搜索隊（CVST）在鄰近黃牛山的黃竹山密林內找到一隻手套，傳送照片給甯國良的家人確認後，認為手套很可能屬於甯國良，已即時通知搜索總指揮，希望調動人手在該區加強搜索，盡快找到失蹤者。同日晚上，多個民間團體義務搜索隊員把握線索，穿戴保護裝備，手持電筒於黑夜登山搜索，並曾檢查有水源的位置，惜未有任何發現。

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▼多部門及民間團體連日搜索情況▼

