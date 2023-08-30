觀塘謀殺｜疑兇廁格內幫死者抹乾濕衣傳猛烈撞擊　警不排除有預謀

觀塘社區健康中心今午（30日）近3時發生命案，一名79歲姓翁老婦在女廁內頭面中刀昏迷倒地，送院後證實不治；陪同她覆診的51歲姓李女鄰居手指受傷，清醒送院，其後被轉送青山醫院，並涉嫌謀殺被捕。案件交由觀塘警區重案組跟進。

警方晚上交代案情時表示，今日李婦陪同死者到上址覆診，等候期間，李婦陪同死者進入女廁，協助死者抹乾被水沾濕的衣物。其後，當兩人進入同一廁格，大約半分鐘後，傳出多次猛烈撞擊的聲音，但並沒有聽到死者任何的求救聲，員工隨即向中心醫護人員求助。醫護人員到場發現兩人仍在廁格內，而李婦拒開門及回應，醫護人員遂報警求助。最終在消防員協助下，成功進入廁格，並將李婦移離，及向死者進行急救。

警方其後在現場調查，檢獲相信被用作為兇器的30厘米長菜刀及磨刀石。由於死者頭部及頸部有多處嚴重刀傷及骨裂，警方以涉嫌謀殺拘捕李婦。警方正調查案中兇器是否由被捕人從自己或死者的家中帶至現場，警方不排除今次犯案屬有預謀，惟確實犯案動機有待進一步調查。警方又指，初步調查顯示被捕人與死者過去沒有糾紛；被捕人過往沒有精神病紀錄，但她在聯合醫院接受治理傷勢後，醫生判斷她需轉送青山醫院接受治療。



大批警員到場調查。（朱永倫攝）

案發在觀塘協和街60號觀塘社區健康中心，今午2時55分，警方接獲中心職員報案，指女廁內有兩名女子打鬥。現場消息稱有人疑曾持菜刀施襲。警方到場後，發現一名年約80歲姓翁老婦昏迷不醒，倒臥在地上，其面部及頭部有刀傷，救護員立即將她送往聯合醫院搶救。另一名年約50歲姓李婦人則清醒，手部有刀傷，同樣送往聯合醫院，情況穩定，她其後被捕。案件交由觀塘警區重案組接手調查。