颱風蘇拉｜救援人員續尋失蹤甯國良　消防籲市民勿登山

上周三（23日）清晨57歲男子甯國良離開黃大仙區景福街住所，前往黃牛山行山後失蹤。連日來消防處等多個政府部門及民間團體到西貢蠔涌至沙田梅子林一帶搜山，可惜未有好消息。颱風蘇拉逼近，消防處呼籲市民應避免進行山嶺活動，以保障自身安全。



+ 2

消防處在Facebook專頁表示，連日來聯同其他政府部門於西貢蠔涌至沙田梅子林一帶，包括黃牛山、石芽山，茅坪等地點及附近範圍進行搜救行動，搜索57歲男子甯國良。搜救犬及無人機亦已同步介入搜索，協助收窄搜索範圍及進行高空偵察工作。

由於熱帶氣旋蘇拉迫近，處方表示未來幾天天氣情況可能會極不穩定，呼籲市民應避免進行山嶺活動，以保障自身安全。

失蹤男子甯國良。（警方提供相片）

失蹤男子甯國良於上周六（26日）、即失蹤3日後，曾成功致電家人，稱身體狀況不好，不能站立，而且缺水，惟未能報告確實位置，當時他又指手機接近無電。至8月28日，郊野義務搜索隊（CVST）在鄰近黃牛山的黃竹山密林內找到一隻手套，傳送照片給甯國良的家人確認後，認為手套很可能屬於甯國良，已即時通知搜索總指揮，希望調動人手在該區加強搜索，盡快找到失蹤者。同日晚上，多個民間團體義務搜索隊員把握線索，穿戴保護裝備，手持電筒於黑夜登山搜索，並曾檢查有水源的位置，惜未有任何發現。

尋獲懷疑屬於失蹤者甯國良手套的「郊野義務搜索隊」（CVST），發言人早前回覆《香港01》查詢時表示，若颱風襲港，該團隊在打風期間會暫停搜索。另一搜救團體HKGV發言人則指，即使目前預計會安排成員在打風期間繼續上山尋人，大前提均會以個人安全為優先，亦會視乎屆時的天氣情況而定，一切行動會根據實際環境再作安排。

+ 4

▼多部門及民間團體連日搜索情況▼

