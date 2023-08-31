巴西急凍雞腳混藏2.3億元可卡因　海關偵破今年最大宗海路販毒

海關在一批由巴西海路入境的急凍雞腳中，緝獲302公斤可卡因，市值2.3億元，是今年偵破最大宗海路販毒案，拘捕一名35歲運輸公司董事。



港口及海域科貨櫃貨物檢查組指揮官王紀翔交代案情稱，港口及海域科人員透過風險評估，鎖定一個來自巴西、報稱載有1800箱急凍雞腳的海運冷凍貨櫃。根據貨運資料顯示，寄貨人是一間位於巴西的物流運輸公司，與運送貨物性質並不相符；另外收貨人是一間本地貿易公司，但其報稱的地址和商業登記上的資料並不吻合；而南美洲地區是毒品的主要來源地，海關過去也曾緝獲相類似的毒品案件，因此海關人員決定作詳細檢查。

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海關人員於上周四（8月24日）在葵涌海關大樓進行檢驗，40呎冷凍貨櫃內共載有1800箱急凍雞腳，其包裝外表大致一樣，卸載所有貨品作逐一檢查，結果發現中間63箱有不尋常的長方形物體收藏在內，遂打開其中一箱檢查，中間位置以數層顏色不一的物品包裝，內藏白色粉末，經毒品測試呈陽性反應，最終發現302公斤可卡因。案中1,800箱中63箱是毒品，毒品佔全部貨品的3.5%，可見歹徒是用大量正常的貨品做掩飾。

高級調查主任楊偉漢續稱，海關毒品調查科接手調查，鎖定一名本港男子與案有關，並於本周二（29日）拘捕該名35歲運輸司機。此香港收貨公司從事本地海產銷售業務，但報稱地址已沒有此公司的存在，此男子則為公司唯一董事。

楊指，巴西運港所須的文件，如食環署要求的肉類及家禽進出口許可證等，均與此男子有關。有人承認較早前將約70萬港元現金存入巴西戶口，替本地收貨公司購買貨物；犯案集團有份安排貨物在港的運輸及其後的物流流程。海關會繼續調查相關人士及公司在港的銀行帳目往來，文件的簽名會做筆迹鑑定。

疑犯被落案控以一項企圖販運危險藥物，明天在西九龍裁判法院提堂。海關稱，販運危險毒品是嚴重罪行，一經定罪最高可被判罰款500萬元及終身監禁。