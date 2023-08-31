警拘79人涉63宗詐騙案　涉款$8300萬　美容師化身為賊偷客信用卡

旺角警區針對區內發生的詐騙案及洗黑錢活動，偵破63宗案件，包括涉及投資、網上情緣、求職及電話騙案等。總損失金額高達8,300萬元。警方拘捕79人，當中大部分為傀儡戶口持有人，協助收取騙款。當中，有6宗盜用信用卡騙案，為同一集團所為。受害人均曾於美容院接受療程。警方調查後發現，一名美容師藉趁顧客不為意期間，從袋中盜取信用卡，再將卡轉交予集團成員，購買奢侈品轉售。



旺角警區刑事部於過去兩周（21日至31日），展開代號為「熱火」行動，針對區內發生的詐騙案及洗黑錢活動。警方偵破63宗案件，包括22宗投資騙案、8宗網上購物騙案、8宗網上情緣騙案、7宗電話騙案、7宗求職騙案，以及11宗其他類型案件。 受害人年齡介乎19至86歲，總損失金額高達8,300萬港元。

旺角警區重案組第一隊案件主管劉嘉晉高級督察指，行動中，警方以涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」、「盜竊」、「詐騙」及「洗黑錢」等罪名拘捕79人，包括56男23女，年齡介乎16至82歲，被捕人士當中大部份為本地人，報稱職業包括無業、售貨員、司機、學生等。被捕人角色主要為傀儡戶口持有人，詐騙集團以微簿金錢利誘他們開設銀行戶口，再將戶口供予集團，用作收取騙款，大部分被捕人士現已獲准保釋候查。

盜用信用卡犯罪集團分工仔細（警方Facebook截圖）

美容師藉顧客接受療程期間 盜信用卡買奢侈品轉售

另外，警方亦瓦解了一個盜用信用卡騙案的犯罪集團。旺角警區重案組第三隊案件主管余曉妍高級督察指，今年4月至6月，警方接獲多宗盜用信用卡案件，經追查後發現6名女受害人（年齡介乎30至50歲）有一共通點，均曾於美容院接受療程。

警方相信，一名美容師趁顧客不為意期間，從袋中盜取信用卡，再將卡轉交予集團成員及車手，到不同店舖購買容易轉售的奢侈品，例如金器、頸鏈或者補品，交易高達13次，金額由數百至12萬不等，涉及總金額高達66萬元。主腦再以現金方式出佣金予美容師，受害人直至收到銀行訊息通知，才得悉信用卡被盜，繼而報警。

旺角警區刑事部經過深入情報搜集同分析後，鎖定犯罪集團5名本地男女身份，涉嫌與6宗信用卡騙案有關，昨日（30日）拘捕5名本地人，包括3女2男，年齡介乎20至42歲。被捕人報稱任職美容師、貨車司機、售貨員、紋身師以及無業，涉嫌「串謀詐騙」、「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」。被捕人正被扣查。案件現正交由旺角重案組第三隊調查，不排除有更多人被捕。警員共檢獲7部手提電話及約6萬4千元現金。

警方提醒，市民進行消遣活動，例如到美容院接受服務時，應好好保管財物，若發現信用卡遺失或者被盜用，應立即通知銀行以及向警方報案。