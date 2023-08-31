颱風蘇拉｜鯉魚門商舖堆沙包　居民升高電器防風暴潮：食完飯就走

超強颱風蘇拉來勢洶洶，天文台預計明日（9月1日）凌晨改發八號烈風或暴風信號，更不排除發出10號颶風信號的可能性，並形容今次風暴威力與2018年重創香港的「山竹」相若，低窪地區恐受風暴潮影響而嚴重水浸。

《香港01》記者今晚往鯉魚門一帶視察，有店鋪已堆起沙包，小巷內亦設有水閘，有店舖貼上告示指「超強颱風蘇拉殺到，來勢洶洶，為保生財工具提早收市」，寧願不做生意，減少損失；有居民則「升高」電器防水浸，並指會到庇護中心暫避：「驚呀！諗住食完飯就走喇，去避難！」



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今日傍晚可見，大部分酒樓及海鮮檔仍照常營業，但亦有店鋪已堆起沙包。有店鋪老闆指，由於風暴尚未到來，會如常「做埋今晚生意先」，老闆亦表示「睇下今晚8、9點仲有冇人先再落沙包。」

而居民亦嚴陣以待，居於海邊的曾女士表示擔憂，因上次「山竹」來襲未做好防禦措施，所以家中內的電器都被浸壞，曾女士又指，已將家中所有電器，如雪櫃、洗衣機「升高」以免重蹈覆轍，曾女士續稱隨後將會到庇護中心暫避：「驚呀！諗住食完飯就走喇，去避難！」

曾女士又指，已將家中所有電器，如雪櫃、洗衣機「晾高」以免重蹈覆轍，曾女士續稱隨後將會到庇護中心暫避風暴。（朱永倫攝）

另一名住在海邊的徐太太亦對這次風暴表示擔心，她指當時「山竹」襲港時是住在山上，尚未搬到海邊，而這次「蘇拉」來襲則準備了一些 防範措施，例如在家門外堆起沙包、及「擠了」一些玻璃膠以防入水，稍候時間亦會庇護中心暫避。

太太亦對這次風暴表示擔心，她指當時「山竹」襲港時是住在山上，尚未搬到海邊，而這次「蘇拉」來襲則準備了一些 防範措施，例如在家門外堆起沙包、及「擠了」一些玻璃膠以防入水（朱永倫攝）

民政及青年事務局副局長梁宏正，與渠務署人員及當區議員柯創盛，巡視及探訪鯉魚門一帶商戶及居民，並派發防風傳單。

民政及青年事務局副局長梁宏正，與渠務署人員及當區議員柯創盛，巡視及探訪鯉魚門一帶商戶及居民，並派發防風傳單。（朱永倫攝)

康樂及文化事務署今日（31日）宣布，由於觀塘區的鯉魚門體育館的主場需用作民政事務處臨時庇護中心，將於今晚八時起暫停開放，直至另行通知。如有需要，鯉魚門體育館的其他設施亦可能在稍後時間暫停開放。現場可見，體育館內亦有人在「打波」，而門外則設有詢問處，亦擺放了一些物資，如水、輪椅等供居民使用。