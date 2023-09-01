颱風蘇拉｜城門河水位上漲浸單車徑　行人隧道暫時封閉

颱風蘇拉逐漸逼近，現時八號風球已懸掛，天文台會評估是否需要在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告信號，並指沿岸低窪地區水位今晚將急速上升，可能出現嚴重水浸，預計今晚影響香港東部沿海地區。近年打颱風或天文大潮，都會河水上漲導致水浸的城門河，今次亦會受蘇拉影響，天文台指最高水位有機會與2018年超強颱風山竹襲港時相若。

今日（1日）上午近11時，城門河水位已明顯上漲，部分單車徑已被河水淹沒，途人需涉水而行。路政署已於城門河一帶的行人隧道出入口放置膠欄杆，指因潮水水漲影響，需要臨時封閉行人隧道，不過上午河水尚未波及隧道，故有市民繼續使用隧道。



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陳國基﹕將有水浸風險的單車徑封閉

政務司長陳國基亦於社交網站交代指，保安局轄下的緊急事故監察及支援中心，他今早聯同保安局局長鄧炳強等人前往中心，聽取同事就颱風的最新評估和工作匯報。他已指示中心同事務必繼續密切監察蘇拉對本港不同地區的影響，因應風險評估，協調有關部門和機構果斷應對。特別是針對低窪地區，他亦指示中心人員協調相關部門將有水浸風險的單車徑、行人隧道等設施封閉，以策萬全。