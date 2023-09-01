颱風蘇拉｜城門河水位料上升　市民傍晚跑步　一家大細着雨褸追風

颱風蘇拉襲港，天文台已改發九號烈風或暴風風力增強信號，並預計今晚約9時起，本港東部沿海地區水位會上升，當中吐露港的最高水位預計於午夜時分比正常潮位增加約3米或以上，升至海圖基準面以上約5米或更高，最高水位可能達歷史紀錄。威脅最大的地區包括城門河、大埔、沙頭角、西貢等。



記者分別早上及傍晚兩度到城門河視察，今早漲潮時，單車徑一度被淹，路政署臨時封閉行人隧道，不過有市民照常使用。至傍晚，亦有市民無懼風雨，在城門河旁邊緩跑，家長帶同仔女出外感受颱風威力。



居住沙田區的戴小姐表示，已在街上跑步約1小時，途經馬料水再截返上址，尚未感受到颱風威力。她認為日間路況大環境尚好，不過晚上，若將掛上9號或10號風球，她並不會出門，會顧及自身安全，家中已做好防風措施，貼好「大交叉」在窗。亦有家長帶同子女，到河傍感受颱風威力。

渠務署已在相關地點實施應對風暴潮的措施，包括檢查排水渠狀況、安裝可拆卸式擋水板、設置水泵、放置沙包等，以確保雨水排放系統的排洪能力。亦在位於城門河河岸設置的「防洪智慧系統」，讓市民可透過顯示屏、智能桿或在網上取得實時河道水位的影像、天文台的天氣和潮汐資訊、及洪水警報信息。

記者現場所見，城門河旁的渠務署設置的河水警報系統，電子屏幕顯示警告字眼以及水位影像，指潮水高度或會造成水浸，呼籲市民遠離河旁。