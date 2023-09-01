颱風蘇拉．車cam直擊｜吐露港公路貨車風雨下翻側　一人拋出車外

超強颱風蘇拉吹襲本港，在九號烈風或暴風風力增強信號生效期間，吐露港公路有貨車在風雨下翻側，男司機及女乘客同告受傷送院。今晚（1日）7時50分，警方接報，一輛貨車沿吐露港公路往九龍方向行駛，駛過大埔康樂園後突然翻側，更有人遭拋出車外。救援人員趕至，發現38歲男司機手腳及臀部受傷，40歲女乘客則感頸痛及膝痛，兩人均清醒送威爾斯親王醫院治理。

《香港01》取得讀者彭先生提供的「車cam」片段，拍得貨車出事經過，當時貨車正沿快線行駛，駛到一處左彎時，疑因天雨路滑導致失控，連越兩條行車線及路肩，撞到公路左方圍欄，隨即「打白鴿轉」近270度，之後翻側橫臥路面。幸當時貨車旁沒有其他車輛，否則後果不堪設想。



提供車cam片段的讀者彭先生向《香港01》表示，自己當時駕車由粉嶺出大埔，貨車沿快線行駛，他自己因習慣不會跟在大車後方，故轉往慢線。當時正下着大雨，路面有積水，彭先生估計貨車時速超過100公里，行駛期間「撞散晒啲水」，加上大風，令彭的車感覺有如被撞到。其後彭先生前方有另一部車車速較慢，他於是切入中線，隨即見到貨車失控撞欄翻側，更見到相信是貨車司機的男子從車內彈出倒臥中線，彭先生於是打死火燈，駛到前方安全位置後停車報警。

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彭先生稱自己本身駕車「揸得安全」，故不太擔心自己會「出問題」，但控制不到別人如何駕駛。他又說目睹今次意外感到「好震撼」，因貨車當時「撞晒啲水」，令他覺得「好誇張」，「無諗過佢會出埋事」，幸其後從新聞報道得知被拋出車外的司機只受輕傷。