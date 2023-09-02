颱風蘇拉｜跑馬地肇輝臺大樹連根拔起塌下擋路　司徒拔道一度封閉

颱風蘇拉襲港，天文台發出八號或以上熱帶氣旋警告長達37小時40分鐘。而在昨晚（1日）7時52分八號風球生效期間，警方接報跑馬地肇輝臺有大樹倒塌，阻擋一段司徒拔道，令司徒拔道近肇輝臺來回方向一度全線封閉。路政署派員到場清理塌樹，道路至今日（2日）下午5時許重開。



跑馬地肇輝臺有大樹倒塌，阻擋一段司徒拔道，令司徒拔道近肇輝臺來回方向一度全線封閉，路政署派員到場清理塌樹。（梁偉權攝）

《香港01》記者今午在現場所見，倒塌的大樹原本依附在肇輝臺6號一幢豪宅的護土牆，其部分樹幹比成人的軀幹更粗。大樹塌下導致護土牆和豪宅外圍一段欄杆亦損毀，樹幹與枝葉阻擋司徒拔道來回行車線，並壓毀路旁的防撞欄。有保安員表示，路政署等人員今日凌晨3時已到現場協助清理塌樹。惟大樹枝葉茂盛，清理工作至今午尚未完成。有市民走近肇輝臺6號護土牆的頂部觀看，受影響位置被圍封，以免發生意外。

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另外，司徒拔道近豐景台同樣有大樹塌下阻路，當局亦派員到場清理。

截至今午（2日）4時，消防處、政府1823電話中心及康文署共接獲逾1,545宗塌樹報告，渠務署確認21宗水浸個案，政府並收到兩宗山泥傾瀉報告。風暴期間有86名市民受傷，於公立醫院急症室接受診治。