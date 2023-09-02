颱風蘇拉｜李鄭屋邨兩廈太陽能板吹甩　物主慶幸及時封邨未釀傷亡

颱風蘇拉襲港期間，長沙灣李鄭屋邨大廈天台的太陽能板難抵風力被吹甩，從天而降，散落對開馬路。《香港01》記者今午到場視察，據業主立案法團成員及太陽能板擁有人指，孝慈樓、孝廉樓兩座大廈的太陽能板均在颱風中受損吹走，估計損失300萬元。他們異口同聲表示，慶幸昨日事發前，大廈因漏煤氣及困𨋢等事故，有警方、消防等救援人員在場戒備，當太陽能板墮下後，部門直認難以評估風險，故決定直接封邨，阻止車輛行駛及呼籲居民勿外出，幸最終沒有導致任何人受傷，「好彩政府呼籲得好，唔比人出嚟」、「好多謝警方今次的決定」。



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太陽能板擁有人蔡先生指，李鄭屋邨的太陽能板共投資過千萬，今次共有兩座大廈的太陽能板被吹甩，估計今次損失逾300萬元，不過他購有保險，料可減少損失。他又指，慶幸今次沒有傷及任何人，「好彩政府呼籲得好，唔比人出嚟，好在一發生冧嘢前，呢度已有漏煤氣、困𨋢，當時已有唔少警方及消防，當一冧嘢已經跟進」，由於人員無法評估風險，故在晚上近8時決定圍封整條邨，包括鎖升降機及封路，呼籲居民切勿出入，「垃圾都倒唔到」。

業主立案法團成員黃小姐則指，昨日法團人員均在邨內留守，「當時聽到咁大巨響都驚，好快已出通告通知居民」，勸喻他們不要外出，並提醒要走有簷篷的通道。他們仍在檢查邨內受損情況，並指居民有任何損失可以向法團匯報。

現場所見，兩棟大廈四周均有不少石屎、鐵枝、木板等雜物，有保安將碎片及瓦礫清走，亦有警方到場視察有無居民要幫忙及邨內損毀情況，較早前有消防到場將太陽能板搬回安全位置。

▼長沙灣李鄭屋泳池太陽能板從天而降▼