颱風蘇拉｜信芯園7萬向日葵盡毀　園主：麻木咗　重種需最少兩月

位於元朗的信芯園農莊以向日葵花海聞名，園內一批為數6萬至7萬棵的向日葵，原本預計本月10日前後將會盛放。惟本港昨、今兩日（1日及2日）受颱風蘇拉吹襲，向日葵慘被蹂躪至「頭耷耷」，信芯園園主梁日信（信哥）表示損失金額最少達6位數字，惟他已對此「好似麻木咗」，只能待天氣好轉後清理花田，重新種過新一批向日葵，料需時最少8至9星期，即最快要到10月底，才可再有向日葵盛放。



元朗信芯園農莊的花田慘被颱風蘇拉蹂躪，數萬棵向日葵盡毀。（信芯園農莊facebook圖片）

信芯園農莊今早在facebook上載多張向日葵受損「耷頭」的照片，稱今次颱風的威力令向人葵「全軍覆沒」，農莊需要一段時間整理。園主信哥接受《香港01》訪問時表示，這幅花田靠近農莊門口，田上的6萬至7萬棵向日葵原本預計可在開學後、本月10日前後盛開。惟在蘇拉襲港期間適逢天文大潮，花田一度成為「一片汪洋」，向日葵亦被「吹低晒囉」，信哥與農莊員工發現後，今早「第一時間」在facebook發帖公布情況，以免市民專程前往賞花卻白行一趟。

翻查資料，信芯園在前年7月熱帶氣旋查帕卡襲港期間，亦曾出現嚴重水浸，淹死大批向人葵。信哥說，今次蘇拉一役造成的損失金額最少達6位數字，惟「我哋都好似麻木咗㗎喇」，只能「自求多福」，而向日葵受損後，他亦「唔想再嘥時間」，唯有待天氣好轉後「剁晒佢重新嚟過」，重頭開始再種一批向日葵，估計需時最少8至9星期，最新要到10月底才有望有新一批向日葵盛開讓人觀賞。