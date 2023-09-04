深井村月內兩宗爆竊相關案件　中年漢潛村墮坡就擒頭破血流

一名六旬男子，昨日潛入深井村被村民撞破，雙方展開追逐。可疑男慌不擇路，失足飛墮5米山坡浴血受傷，被村民制服報警，最終涉嫌「遊蕩」被捕。警方檢獲一個背囊，放有螺絲批、電筒及手套等爆竊工具。這是深井村一個月內第二次有爆竊相關罪案發生，上月13日一間村屋被人潛入，損失逾5,000元財物，警方正調查是否有關。



深井村村民昨日（3日）傍晚6時許發現一名男子在山坡上形跡可疑，一呼百應追捕疑人。男子拔足狂奔約50米後失足，飛墮5米山坡，前額及四肢受傷頭破血流。村民將他制服並報警，稍後警方在一間村屋外檢獲一個背囊，內裡放有螺絲批、電筒及手套等爆竊工具。被捕男子姓鄧（62歲），被送往仁濟醫院治理，經調查後涉嫌「遊蕩」被捕。

《香港01》獲得鄧男就擒並上擔架床送院的片段，深井村村民情緒激動，紛紛舉機拍攝，有人取笑疑犯，叫他「笑吓笑吓」；又有人指「（被捕人）好大隻㗎喎」，表示要清楚拍攝疑犯蘆山真面目，掛在告示牌上示眾。

事實上，這是深井村一個月內第二次有爆竊相關罪案發生。上月13日晚上7時57分，警方接獲村民報案，指青山公路深井段一間村屋被人從窗潛入主人房，戶主失去300元現金，價值5,000元的蚊網及窗損毀，案中未有人被捕。而現場有閉路電視片段拍攝到，賊人曾在斜坡上來回走動，似乎伺機行動。

雖然村內掛有大型橫幅，警告有閉路電視監控，但村民認為保安不足：「呢度咩人都上得嚟，咩車都上得嚟，同埋呢度有條行山徑，喺呢條路咁樣行落去，行到上去斜坡。」過往有非法入境者在山坡過夜，近年時有爆竊案，「佢哋（賊人）真係好勁㗎，好醒㗎，摸晒你哋（村民）差唔多時間熄燈，一係出去食晚飯，一係出街，一熄燈一落（街）就即上（去爆竊）。」