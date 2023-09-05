眼利大澳居民見生臉口「南亞兵團」報警　水警日夜追緝登船拘8人

有大澳居民在今日（5日）凌晨時分，目擊有十多名生臉口的南亞裔人士，半夜三更在街頭走動，懷疑是非法入境者，立即「見疑即報」。水警接報後，隨即部署多個行動，成功在傍晚於一艘由大澳前往屯門的渡輪，拘捕至少8人。《香港01》接獲讀者黃先生提供的資料，指水警截查他乘坐的渡輪，登船檢查乘客的身份證明文件，並帶走8人，最終船程被耽誤整整一小時，警員事後向乘客致歉及解釋，指有大澳居民報警﹕「唔好意思，因為有懷疑II（非法入境者）」。



警方於凌晨4時許接獲一名大澳居民報案，指發現有10多名可疑的南亞裔人士，途經新基街一間店舖門口，並往巴士總站方向走去，懷疑他們是非法入境者。警方接報後，立即展開搜索行動，分別設置路障及截查船隻等，最終水警人員於下午6時許，在大澳近碼頭一艘船隻，拘捕6名巴基斯坦裔男子，涉嫌非法入境；以及2名巴基斯坦裔、持行街紙的男子，涉嫌協助及教唆他人非法入境。

目擊警方拘捕行動的黃先生指，該艘船為大澳開往屯門的尾班渡輪，於傍晚6時開出，當時船上有約60至70名乘客。開船約半小時後，一艘水警船隻駛近並截停渡輪，水警登船檢查乘客的身份證明文件兩次，第二次查證時已有數艘水警船到場增援。約1小時後，水警帶走船上至少8人，被帶走的人士當時身上有背囊，沒有反抗。黃先生表示，起初亦不明所以，直至後來有水警向乘客致歉，解釋接獲大澳居民報案，「岸上嘅大澳居民，見到生臉口嘅人，一眼認出（是懷疑非法入境者），於是報警」。