海關尖沙咀藥房「放蛇」打擊假貨　揭中藥磨粉收貴8倍　兩男被捕

海關今日（5日）派員到尖沙咀一藥房「放蛇」執法，期間欲購買一枝應用蚊叮蟲咬的產品，藥房職員隨即展示包裝與正貨十分相似的產品，試圖誤導顧客購買。及後，藥房職員再推銷顧客購買中藥材，不過對產品斤、兩價錢含糊其辭，人員結帳時才得知高達3,490元，為預期價格的8倍。行動中，海關拘捕兩名男子，涉嫌違反《商品說明條例》及作出屬誤導性遺漏的營業行為，他們獲准保釋候查。



海關今日（5日）到尖沙咀一藥房，採取「放蛇」執法行動。（王譯揚攝）

海關留意到，近日有藥房及蔘茸海味店在銷售過程中，使用虛假商品說明，訛稱影射產品為正貨產品，誤導顧客購買。亦有部份商戶用「斤變両」、「両變錢」的手法，騙遊客以高價購買藥材。

海關今日（5日）到尖沙咀一藥房，採取「放蛇」執法行動，試購人員表示希望購買一款知名品牌產品，主要應用在蚊叮蟲咬徵狀。店員隨即展示包裝與正貨十分相似的產品，便訛稱就是正貨，試圖誤導顧客購買。同一時候，另一職員則從旁積極推銷三款藥材，包括雲苓、三七、石斛，並建議每款購買2至8兩。

店員解釋，價錢為25元至280元之間。惟當試購人員進一步查詢貨品總價，職員多次迴避，試購員決定購買有關產品，職員立即將藥材磨粉。其後，才告之藥材價錢為3,490元，與顧客期望相差近8倍。行動中，海關拘捕兩名男銷售店員，年齡分別為32及49歲，涉嫌違反《商品說明條例》及作出屬誤導性遺漏的營業行為。他們獲准保釋候查。海關檢獲159盒涉案懷疑影射產品，價值達7,155元。

海關版權及商標調查科高級調查主任李宗霖交代案情。（王譯揚攝）

海關版權及商標調查科高級調查主任李宗霖指，內地十一黃金周將至，預計訪港旅客增加，將採取放蛇行動 及嚴厲執法。海關將加強社區宣傳工作巡查，並在旅遊熱點向旅客派發宣傳單張，解釋消費者權益。當海關收到短暫留港旅客，涉及商品說明條例的舉報，會調派快速行動隊，儘早跟進。

根據《條例》，任何商戶如在交易過程中，遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，因而導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定，即觸犯《條例》中誤導性遺漏的罪行。最高可被判罰款50萬元及監禁5年。