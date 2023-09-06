尖沙咀掃黃｜賣淫集團TG放假資料吸客 26歲AV女優真實年齡近40歲

西九龍總區重案組昨晚 （5日）於尖沙咀進行掃黃行動，拘捕4名日本籍女子及2名內地女子。消息指，賣淫集團透過Telegram頻道招攬嫖客，刊登賣淫女子的性感照片及個人資料供客人選擇。被捕4名日女分別被形容為「日本素人」、「日本幼幼」、「日本AV女優」，能操日語及英語，又稱可提供護照讓客人比對以確認是日本人。據悉，賣淫的日籍女子收費約6,000元，如客人提出其他額外服務，包括拍片或個人癖好等可商議及額外收費。消息指其中一名被捕日籍女子下月生日將踏入40歲，惟涉事的TG頻道疑為她提供假資料，指她是「26歲」、「90後」。



警方在掃黃行動中拘捕一名日籍女子，賣淫集團於TG中指她是日本AV女優。（陳永武攝）

消息又指，該名被形容是AV女優的日女，於九龍酒店遇警方調查時被捕。據悉，其真實年齡為39歲，於10月生日，即下月踏入40歲，疑因其年齡較大，收費較其他日本女子稍低。賣淫集團在TG中張貼其AV出道作品封面及多張個人照片，相信屬同一人，惟於個人簡介中卻提供假資料，指她是「26歲」、「90後」，疑刻意報細年齡吸客。此外，翻查網上資料，可見該名AV女優於去年4月出道，當時被指是36歲，懷疑同樣是虛報年齡，比真實年齡小了2歲。

西九龍總區重案組聯同入境處昨日（5日）晚上時分開始執法，在尖沙咀金馬倫道及彌敦道一帶多個酒店及單位展開掃黃行動，在彌敦道九龍酒店單位內檢獲行李箱、安全套、一次性浴巾、潤滑油及大量現金，當場拘捕2名日本籍女子。警方和入境處其後在香港尖沙咀金馬倫道34至36A號福僑大廈一間樓上色情SPA掃黃，再拘捕2名日本籍女子及2名內地女子，所有被捕人現正被扣留調查，稍後將交由入境處跟進。