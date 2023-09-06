灣仔露宿者被指屢竊報紙檔　遭棍毆一度昏迷　施襲40歲露宿漢被捕

灣仔昨日（5日）發生傷人案。一名姓葉（76歲）露宿者於港灣道23號鷹君中心，被指涉嫌從天橋底一檔報紙檔盜竊，遭另一名露宿漢施襲以腳踩頭，並用曲棍球棒狂毆。葉翁頭部受傷，血流披面，昏迷由救護車送往瑪麗醫院，經搶救後回復清醒。施襲男子事後一度逃去，未幾折返換衫，但在警員抵達時再成功逃脫，警方今（6日）晨於灣仔區拘捕一名40歲本地男子，涉嫌「襲擊致造成身體傷害」，現正扣留調查。案件交由灣仔警區刑事調查隊第七隊跟進。傷者經治理後，目前情況穩定。



一名露宿者懷疑從報檔偷竊，被一名男子用棍施襲至昏迷。 （陳浩然攝）

現場消息指，昨（5日）傍晚6時許，葉翁坐在鷹君中心地下一間食肆對開近報紙檔的垃圾桶旁邊，一名男子向他拳打腳踼，期間用腳踩其頭部。目擊者見狀上前調停，該男子聲稱葉翁經常在檔口盜竊。

目擊者勸說：「偷你嘢咪報警囉，你打死佢咩！」但出手制止無果，該男子發狂在報紙檔附近取出一支約1米長曲棍球棍，狂毆葉翁 。目擊者喝止「你再打，佢死㗎喇！」葉翁當時已失去知覺倒臥地上，顎骨左耳位置血流披面。

施襲男子其後往會展站公廁方向逃去，救護車接報到場將傷者抬上救護車。未幾，他更換一件淺藍色衣服，重回現場詢問目擊者傷者位置，警察剛好抵達，於是目擊者通知警方追截，最終疑犯足狂奔逃去。警方稍後於灣仔區拘捕一名40歲本地男子，涉嫌「襲擊致造成身體傷害」，他現正被扣留調查。案件交由灣仔警區刑事調查隊第七隊跟進。