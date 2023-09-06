太和邨兩屍命案｜舅父墮樓外甥女倒斃屋內　兩人疑因業權分配爭執

大埔太和邨今日（6日）發生雙屍命案。一名64歲姓羅男子從亨和樓高處墮樓亡，警員登門調查，再發現一名同姓49歲女子倒斃屋內睡房。女死者身上有綑綁痕跡，頭頸有利器所造成傷痕。警方於現場檢獲一盤炭及剪刀，懷疑與案有關。



消息指，兩人並非同住，為舅父及外甥女關係，兩人疑曾因單位的業權分配爭執。男死者昨日（5日）晚上抵達單位，為業權分配一事爭執。據悉，單位原屬男死者母親，現時由外甥女繼承並擁用。



窗戶上留有疑是血迹。（羅敏妍攝）

+ 3

事發今早9時許，有街坊發現一名男子倒卧亨和樓平台，懷疑從高處墮下。警方及後登上樓層調查，並在涉案單位睡房床上，發現一名女性屍體。據悉，女死者雙手被膠紙束綁，頭部及頸部均有利器所創的傷痕，而地上有一大灘血跡。警方於現場尋獲一盤燒過的炭及一把剪刀，相信與案有關。女死者死因有待法醫檢驗。

消息指，男死者昨日（5日）晚上10時曾抵達上址單位，兩人發生爭執。有鄰居於凌晨時分聽到單位傳出尖叫聲。據悉，涉案單位原由男死者母親擁有，原本遺囑指明由兩人繼承，後來最終改由女死者獨自繼承。

現場所見，事單位窗戶染有紅色，疑為兩個血掌印。政府化驗所人員及法醫到場，警員在平台及梯間調查。