3地產經紀網上接內地學生租客　私吞佣金東窗事發　主管報警拉人

有本地大型地產代理公司的3名地產代理，早前涉嫌向公司瞞報成功租出單位，利用公司名義與業主及租客簽約後，私吞所有佣金。公司主管在收到業主答謝其旗下經紀協助出租樓盤後，翻查資料發現沒有相關開單紀錄，揭發事件及報警，警方近日以涉嫌欺詐拘捕該3名涉案地產代理。據了解，涉案租盤主要位於九龍塘區的大學附近，租客多數為內地生，消息稱被捕地產代理並沒有在租金上「報大數」，故事件中租客及業主均沒有蒙受損失。



警方表示，於8月1日接獲一名本地地產代理公司主管報案，指公司旗下的3名地產代理人於今年3月至7月期間，多次沒有向公司申報成功租出單位，涉嫌利用公司名義及資源，於簽訂租務合約後私吞所有佣金。

警員經初步調查後，相信涉案疑犯在公司不知情下，利用公司樓盤資源於社交媒體尋找客源，成功配對樓盤與租客後，以公司名義安排租客及業主簽訂相關合約，其後再指示租客和業主將佣金轉帳到疑犯的私人戶口，疑犯藉此私吞佣金。

經深入調查後，深水埗警區刑事部於8月29日到9月4日期間，拘捕兩名本地男子及一名本地女子（25到43歲），涉嫌欺詐。3人現獲准保釋候查。將於10月上旬報到。

本港逐漸在疫情後復常，不少內地租務客對香港市場有需求，來港升學的內地生租務個案亦有增加。為免來港後難以找到租盤，一些內地生會先在內地透過小紅書、WeChat等社交平台在香港租樓，部分人更會一次過繳交一年租金，並直接利用Alipay、WeChat Pay等遙距支付方式交租，毋須直接與業主或地產代理見面。

消息稱，透過涉案地產代理公司放租的業主，通常為公司的熟客，早前有業主成功租出樓盤後，向該公司的主管致謝，惟主管翻查資料，卻發現並沒有相關地產代理人的開單紀錄，追查下再揭發有更多地產代理人亦有類似情況，懷疑有人企圖私吞原本要與公司分享的佣金，於是報警。據悉相關地產代理人並沒有「報大」租金或佣金金額，故只有該地產代理公司遭受損失，業主及租客則沒有金錢損失。

警方重申，任何地產代理人如以上述手法行事，有機會干犯香港法例第210章《盜竊條例》第16A條的欺詐罪。有關刑事罪行的最高刑罰是監禁14年。