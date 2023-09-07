葵涌工廈袋內藏屍案｜77歲死者賣舖租劏房　保安日前曾聞打鬥聲

葵涌萬利工業大廈驚揭袋內藏屍案，77歲姓范老翁昨日（6日）發現勒死藏屍於旅行袋內，兇手疑是企圖潛入爆竊的26歲姓周劏房鄰居，周男其後畏罪跳樓自殺。街坊指平時稱范翁為「白頭佬」，稱周男為「肥仔」，二人租住9樓劏房單位已一段時間。范翁早年從事打鐵燒焊的工程，去年平手賣出地下單位，並租住大廈9樓的劏房。



據知，3日前大廈保安曾聽到涉事單位傳出打鬥聲，懷疑「白頭佬」與「肥仔」曾經打架，詎料最終竟發生命案。



葵涌萬利工業大廈驚揭袋內藏屍案，77歲姓范老翁昨日（6日）被發現藏屍於旅行袋內，幾乎同一時間大窩口邨富靜樓有一名26歲姓周男子跳樓身亡。警方調查發現，兩名死者是居於萬利工業大廈劏房單位的鄰居，周男疑潛入范翁單位企圖爆竊，被發現後錯手勒死范翁，其後畏罪自殺。

記者今日（7日）重返萬利工業大廈，涉事單位重門深鎖，有兩名女保安帶備鮮花、蘋果、香燭等物品到場拜祭。街坊指平時稱范翁為「白頭佬」，稱周男為「肥仔」，二人租住9樓劏房單位已一段時間。

記者其後大廈街坊及附近地產舖詢問兩名死者的背景及關係，地產舖職員指，涉事工廈單位由一名陸姓業主以每月4000元租予一名甄姓裝修師傅，每兩年續一次約，由於裝修師傅準時交租，至今已續租十多年。惟後來裝修師傅疑將單位「一劏二」再轉租范翁及周男。職員又指，單位租約尚餘2個月，估計不會再續租。

劏房日前傳打鬥聲

而街坊對范翁的評價兩極，有人形容他和藹可親，有人則指他麻煩。街坊麥先生指，「白頭佬」范翁早年從事打鐵燒焊的工程，數年前以大約160萬元購入大廈地下一個單位，但去年平手賣出單位，並租住大廈9樓的劏房。平時喜歡帶著拐杖出外。

麥先生續指，「肥仔」周男之前與朋友租用8樓一個單位玩舞獅，但租約期滿一度遷出，其後又轉租9樓的劏房單位。麥表示，大約3日前聽到大廈保安提到，曾聽到涉事單位傳出打鬥聲，懷疑「白頭佬」與「肥仔」打架，豈料最終竟發生命案。

記者其後到周男位於葵涌邨的單位了解情況，鄰居指該單位有一家四口居住，平時早出晚歸，不太熟稔，但之前見過有人上門收數。翻查資料，周男曾有被追收欠款的紀錄。