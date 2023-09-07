九巴車廠49歲車長上天台取車　遭倒駛巴士撞斃　同事涉案帶署調查

49歲九巴車長今晨（7日）被發現倒臥在九龍灣車廠行車道上，昏迷不醒，送院搶救後不治。死者家屬趕至醫院，哭成淚人。據了解，死者當時上天台取車，而另一名九巴車長清晨排車時，懷疑在倒駛期間不慎撞到死者，疑未有察覺駛離現場，現正在警署接受調查。

據事發圖片顯示，身穿紅黑色上衣的死者被撞倒後，右邊頭部有明顯傷口，血流披面，躺卧在地上。



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今早（7日）7時23分，警方接報一名九巴男車長，倒臥九龍灣臨華街1號九巴車廠天台行車道。車長被發現時腳部骨折，頭部亦被撞凹，陷入昏迷，被送往聯合醫院搶救，至今早約8時不治。

據了解死者49歲，為16M號九巴路線司機。他原於今早4時許當值，5時許未有如期出車，至上午7時半左右被發現倒卧在天台行車道上。案件由九龍東交通意外特別調查隊跟進。死者家屬與九巴職員陪同下到醫院了解情況，悲傷痛哭。

身穿紅黑色上衣的死者被撞倒後，右邊頭部有明顯傷口，血流披面，躺卧在地上。

據了解，死者負責駕駛早更巴士，依照正常程序抵達九龍灣車廠報到，並前往車廠天台取車，及後在大約上午7時半，被發現倒臥在上斜前往天台行車道的出口位置，天台有足夠照明系統。初步資料顯示，死者懷疑較早時被另一輛巴士倒駛時撞到，該輛巴士由其他職員駕駛，設有倒車鏡頭和車尾距離感應器。

九巴表示非常重視車廠內的行車安全，除設有足夠照明系統，亦有車速限制、安全提示標誌、清晰行車線等，並為所有員工提供充分的安全訓練。另外，公司不時檢討車廠的運作程序和安全指引。九巴對今次意外感到非常哀痛和難過，對死者家屬致最深切慰問，會全力向家屬提供最適切支援和協助，並會為其他有需要的同事提供情緒支援及輔導。