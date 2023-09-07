麻雀館風波｜接連有群煞闖竹館搗亂　西九反黑續高調巡查

近日接連出現群煞闖入麻雀館內搗亂事件，疑與黑社會追數有關。今（7日）大批警員繼續到涉事位於長沙灣及旺角的麻雀館巡查，亦到西九龍區一帶麻雀館及娛樂場所查牌。《香港01》記者到場視察，涉事「湖南幫」及「和勝和」旗下的麻雀館遭警方查牌後落閘，不作營業。西九龍總區反黑組高調巡查，並指整個西九龍區將陸續有反黑巡查。



+ 4

消息透露，今年7月，湖南幫派人到旺角一間麻雀館搞事，向前股東追債6000萬元，該館現時的股東是肥堅。當日湖南幫「收數」不果，肥堅疑曾嘗試與對方和解，解釋債務與他無關，沒料到對方不肯罷休，再於9月4日派出30多人到肥堅位於長沙灣青山道233號的麻雀館收數。事件已引起警方關注，隨即展開一連三日反黑行動，藉此打擊黑幫氣焰。詎料事隔兩日，昨日（6日）肥堅疑派人到對方雀館「覆桌」。

肥堅覆桌後 警方高調巡查

警方今出動西九龍總區反黑組到隊巡查，並攜有警犬。警方首先到屬「湖南幫」、即昨遭「肥堅」覆桌長沙灣麻雀館內巡查。警方查牌後麻雀館隨即落閘，不作營業。其後警方到相距1公里、屬「和勝和」旗下的麻雀館內巡查，逗留約1小時後離去，麻雀館遭查牌後同樣落閘不營業。

《香港01》記者到現場觀察，發現除了涉事麻雀館，部分隸屬相同字頭的麻雀館亦不作營業。此外，警察機動部隊連同反黑組於下午約3時，到旺角新興大廈9樓一間桑拿館巡查，逗留約1小時後離開，未見帶走任何人。據悉，該桑拿館於今日凌晨的同樣遭查牌。

+ 1

事件涉黑社會收數

據悉，事件疑與今年7月尾黑社會收數事件有關。今年7月30日，11名持雙程證湖南漢在旺角花園街102A至102C號聚集，欲到麻雀館「收數」，惟未事成已涉嫌非法集結被捕，其後他們均報稱只是到場「看別人打麻雀」。據了解，他們是為了向麻雀館一名前老闆追討6000萬港元的債務。現時該麻雀館的股東是上海仔門生、黑幫「和勝和」的前坐館「肥堅」。

其後懷疑有人不滿當時未能成功追數，並於9月4日再派人到「肥堅」位於長沙灣青山道223號一間麻雀館搗亂。約30名分別穿黑衣及白衣的大漢闖入麻雀館，有人拉跌或掟毀一些麻雀櫈，亦有部分人只是「行行企企」，隨後各人又陸續離開。

+ 3

警方遂在深水埗區一帶採取行動，由9月4日起一連三日動員逾百人巡查多間娛樂場所，拘捕一名50歲被通緝女子，並突擊搜查包括兩個住宅單位在內的多個處所，破獲3個非法賭檔及一個毒窟，再拘捕9男3女，年齡介乎29至67歲，涉嫌「非法集結」、「刑事毀壞」、「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」等，並帶走數名男子返回警署通宵問話。

9月5日，警方已鎖定涉「湖南幫」相關人士資料，並展開拘捕行動，於全港各區再拘捕多25人，當中包括以涉嫌非法集結及刑事毀壞拘捕5名有黑社會背景的男子，年齡介乎32至46歲。

+ 1

直至昨日下午，約20名穿黑衣及白衣、戴口罩的大漢到長沙灣青山道383及385號地下一間麻雀館「踩場」。消息透露，勝和前坐館「肥堅」因不滿湖南漢欲向前東主「收數」而闖進其麻雀館搗亂，故到對方的麻雀館「覆桌」。片段可見，約20名黑衣男大搖大擺橫過馬路後，走到麻雀館門外，其中4名男子闖進館內搗亂，將麻雀枱及貯物櫃推翻，並掟毀麻雀櫈等物品，其餘同黨則站在門外「睇水」。館內「雀友」見狀不顧個人物品急步離開，鈔票等物品散落一地。四人搗亂約20秒後離去。