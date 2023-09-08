黑雨水浸｜大埔林村河嚴重水浸　積水貼近行人路　街坊︰未見過

天文台昨晚（7日）11時05分發出黑色暴雨警告。全港多區在滂沱大雨下嚴重水浸，大埔居民紛紛拍到林村河出現水浸情況，積水深到貼近行人路，街坊紛紛在網上表示「出世住大埔到依家都未見過呢個奇景，嘅船都浸到上岸」、「真係30年都未見過浸到水平咗」。



另外，有讀者先後向《香港01》表示，黃竹坑、何文田和旺角同成澤國，當中有多名市民在黃竹坑道近南朗山道的行人天橋地下位置，出入口對住黃竹坑道，見到行人路和馬路嚴重水浸，垃圾筒和垃圾在水中漂浮，立即大叫「死啦……咁樣，變咗水塘，死啦無車搭，咁搞法」，拍片者前往另一個對住南朗山道的出入口，發現同樣情況，只見一輛警車駛經水浸現場，表示「睇吓啲警車」，可見警車需要慢駛，其他車輛駛經現場時都要減慢車速。

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不少車輛包括巴士和貨車途經何文田站對開漆咸道北和洗衣街近亞皆老街時均要涉水而行，而且減慢車速行行駛，甚至有私家車打死火燈，明顯未能繼續行駛，現場交通大受影響，行人繼續撐傘離開水浸現場，表現狼狽。另外，沙頭角公路同樣嚴重水浸，水深近腰，途人撐傘離開時都要小心翼翼。

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東區柴灣亦是重災區，多架車輛駛經柴灣迴旋處時涉水而行，一度需要慢駛。環翠商場地面混雜雨水和沙泥，有環翠邨停車場的清潔工表示，最高峰時商場水深半呎，至於停車場目前積水去到4吋深，但由於地牢是斜路設計，所以積水浸到半架車。另外，環翠道近環翠里馬路的瀝青石屎亦被雨水衝了出來，面積約8呎乘2呎，現場交通未有受到影響。

另外，多條網上影片可見，有城巴下層入水，亦有警車於環翠道馬路「涉水」，水深高達半架車，多部車輛疑似浸在路邊死火；港鐵柴灣站大堂亦被水淹。而柴灣環翠邨停車場，更不斷有水倒灌，出現嚴重水浸。

天文台呼籲市民採取適當的預防措施，而且大雨可能引致山洪暴發，呼籲市民遠離河道，並注意鄉村附近的防洪警鐘。教育局呼籲學校採取應變措施，確保學生安全。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。