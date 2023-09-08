黑雨水浸｜政府停課不停工　市民憂安全仍照常上班：最好停工

黑色暴雨現正生效，多區出現嚴重水浸，巴士及港鐵服務嚴重受阻。政府今日（8日）早上5時34分宣布，所有日校今日將會停課。另外，政府亦呼籲僱主應參考八號風球下的工作安排，優先考慮僱員的安全和從居住地點往返工作地點的可行性等，採納情理兼備及具彈性的工作安排。



今早8時許，《香港01》記者到港鐵荃灣站視察，仍有市民無懼暴雨照常上班。對於政府只宣布「停課不停工」，有市民擔心上班時的安危，亦有市民建議政府，相比呼籲僱主作出適當工作安排，可提出更有效的建議。



向來乘搭巴士上班的呂小姐指，雖然公司並沒有要求僱員一定要返回公司工作，但因為考慮到稍後取消黑色暴雨信號後難以乘搭巴士到公司，故提早出門改乘港鐵上班，「我安全先返，唔安全唔返」。

身穿拖鞋及雨衣、正在趕路的陳小姐表示，公司要求員工回公司上班。她坦言：「最好停工，因為公路如果塌樹，搭車都會有危險，之前都試過。」並指最好留在安全地方。

任職航空業的區先生指，不論天氣如何他也要上班。他指，沒有人預料到這場黑雨突然到來，指沒有停工的指示，市民仍會照常上班。由於事出突然，他與同事均沒有提早帶同文件回家在家工作，所以他正準備回機場上班。由於當時日間巴士服務暫停，區先生原本是乘搭巴士到機場轉車，現在改為乘搭港鐵，為此他特意提早出門。

由於當時日間巴士服務暫停，區先生原本是乘搭巴士到機場轉車，現在改為乘搭港鐵，為此他特意提早出門。（蔡正邦攝）

彭先生及陳先生剛下班，他們均指昨晚的暴雨未有為他們工作的地方做成影響。對於政府宣布「停課不停工」，彭先生認為，相比呼籲僱主作出適當工作安排，當局可提出更有效的建議。他指「好多道路都水浸，好多交通（工具）都去唔到，變相好多地方都受影響」。他認為，最重要是政府如何跟僱主協商，「因為始終最終決定僱員使唔使返工係僱主決定，因為政冇指示一定要放，僱主可以唔放你」。

陳先生對政府宣布「停課不停工」，他認為「唔係幾好，咁大雨，反而辛苦咗啲人，要著拖鞋，又呢樣又嗰樣。」