奪命車禍｜機管局外判清潔工被撞斃　44歲貨車司機涉危駕被捕

北大嶼山公路凌晨時份發生奪命車禍，55歲洗街車男工人慘被貨車撞倒，當場斃命。警方經初步調查後，以涉嫌危險駕駛導致他人死亡，拘捕涉事44歲貨車司機。



事發於今日（9日）凌晨4時16分，一輛機場外判洗街車在北大嶼山公路支路國泰城對出清理街道，兩名工人落車工作，及後收拾工具準備離開時，後方一輛貨車撞上，55歲姓張男工人走避不及被夾在兩車之間，重創昏迷，其後證實不治；其同事無恙。涉事姓周（44歲）的貨車司機事後曾登上救護車檢查，警方其後以危險駕駛導致他人死亡，將他拘捕。

據了解，洗街車與一部箭嘴車「拍住」工作，惟箭嘴車疑未有跟實洗街車，失去護航作用，當涉事貨車駛至時直撞洗街車。

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機管局發言人回覆查詢時稱，今日清晨約4時15分，機管局收到報告，一名負責公路車輛護欄清潔工作的服務承辦商員工，於機場路國泰城對開馬路工作時被車撞到，與他一同工作的員工立即報警，救護員到場後證實他已死亡。機管局對事件表示遺憾，會聯絡相關承辦商，跟進向死者家屬提供協助的事宜。

不過，機管局並沒有回應事發時箭嘴車的位置，事件是否涉及人為疏忽等。