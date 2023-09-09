石澳三村封鎖千人被困　村民走山路逾句鐘回家　留守陪年邁母

本港經歷世紀暴雨，全港多區受災情影響，多處有嚴重水浸及山泥傾瀉。其中唯一通往石澳村、鶴咀村及大浪灣村的石澳道因路陷及塌樹而損毀，以致村民無法出入。村民陳小姐前晚（7日）因黑雨未能回家，今晨（9日）花近1小時多終於成功走山路回家。儘管不少村民已循水路撤離，然而家中年紀老邁的母親不良於行，她選擇陪同母親留守村內，僅靠後備儲糧度日。



居住於大浪灣村的陳小姐表示，前晚黑雨下未能回家，只能投靠居於市區的親友。直至翌日她收到村民群組提供消息，指通往村內的唯一馬路石澳道，出現嚴重山泥傾瀉，村民無法出入。

黑雨兩天後，她今晨終於沿小西灣龍躍徑，花近1小時多走山路回家。沿途亦有少量居民出入，外出添置日用品。由於村內只有兩個手機網絡維持服務，村民們守望相助，替對方購買電話卡，與外界保持聯絡。

運輸及物流局局長林世雄到石澳道塌山泥現場視察。（梁偉權攝）

+ 8

走山路回家前，她特意購買兩日份量的蔬菜和麵包。儘管不少村民已循水路撤離，然而家中80歲的年邁母親不良於行，她只能留守村內陪伴家人，不會乘船外出。她又表示慶幸家中恢復供電，能夠煮食。

由於村內前日開始斷電，直至昨日下午才恢復供電，相隔2天她才能成功與家人電話聯絡。今晨與家人重逢，她感到十分欣慰。她又指傭人僅在昨天才得悉本港多處出現嚴重水浸。

今早當局終安排一輛挖泥車來開路。大批村民為盡快開通道路，亦自發帶鐵鏟協助清路。（讀者提供）

有村民聯絡船家，循水路撤離。（讀者提供）

在村內被困，她坦言最擔心無法補給物資。不過她亦收到消息指，有立法會議員已經通知消防用陸路運送資源予三條村的村民，另外亦有消防船運送電話咭和糧食。

記者到現場觀察，消息指石澳道出現兩處山泥傾瀉，兩處相隔200米。今日下午1時，運輸及物流局局長林世雄亦有到現場視察，研究處理善後工作。