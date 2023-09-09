黑雨水浸｜名人屋苑紅山半島山泥傾瀉　有獨立屋近年成交價破億

坐擁絕色山海、傲人風景的港島大潭白筆山豪宅屋苑紅山半島，受黑雨影響，紅山半島近海邊有斜坡發生山泥傾瀉，大量沙石滑落斜坡，影響範圍波及至少3幢獨立屋。



屋苑於1990年至1992年建成，為南區最大型的低密度豪宅屋苑，屋苑共分為4期，其中第1至3期屬洋房項目，第4期為分層住宅，每伙建築面積約1,300至3,400平方呎不等，發展商包括信和集團、華懋集團及現稱為亞證地產的丹楓控股。屋苑吸引不少名人入住，包括明星蔡卓妍、謝賢、美聯集團創辦人黃建業、李錦記家族第四代家族成員李惠雄等。翻查物業網，紅山半島屋苑3期一幢的獨立屋，近年成交價更高達$1.12億，實用面積為3,136呎，平均呎價為$37,468。



至於涉事獨立屋懷疑是位於紅山半島1期松柏徑別墅洋房，翻查物業網資料，附近獨立屋在2006年至2018年期間，成交價約$3,750萬至$9,330萬不等。



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《香港01》記者於對岸石澳道，近鶴咀遠眺紅山半島方向，亦見到該處有山泥傾瀉，斜坡上有不少雜物，相信是來自獨立屋。其中兩間獨立屋因泥土流失，懷疑露出了地下的建築及地基，情況嚴峻。而另一間面積較大的獨立屋，懷疑是泳池及平台位置受波及，部分平台連同欄杆損毀倒塌，沖落斜坡，只餘下一小部分有草披的平台，尚有兩張躺椅未沖走。

翻查資料，由於紅山半島戶戶享無敵海景及山巒景觀，加上附近建築密度低，私隱度極高，獨立屋的項目亦獲不少名人青睞。明星蔡卓妍、謝賢、容祖兒母親余金鳳、漫畫家馬榮成、肝臟科權威黎青龍，亦先後在紅山半島置業。而香港首富李嘉誠、有「磅秤大王」之稱外甥查毅超、新地副董事總經理黃植榮，以及新地已故創辦人郭得勝侄孫郭兆聰，亦曾在近年入市購入獨立屋單位。

從石澳道遠眺紅山半島方向，亦見到紅山半島臨海方向，多幢獨立屋下方的山坡有山泥傾瀉。

紅山半島為港島老牌洋房屋苑。（資料圖片）

紅山半島為港島另一老牌洋房屋苑。