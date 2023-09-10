黑雨水浸｜赤柱大潭道水壩現水浸淹及膝　網民：又變激流！

一場世紀暴雨上周四至五（7至8日）襲港，部份地區水浸情況持續，天文台今早（10日）更一度發出黃色暴雨警告信號。早上8時半左右，赤柱大潭道水壩位置出現水浸，水淹及膝，網民直呼：「又變激流！」路過車輛需要慢駛。



運輸署表示，隨著工務部門在石澳道及大潭道的搶修及路面清理工作，較早前因道路封閉而暫停服務的巴士路線，已於今早恢復服務。其中城巴第9號線首班車已於上午6時由筲箕灣及石澳開出，並以單層巴士提供服務，以及城巴第14號線的首班車已於上午5時40分由西灣河開出，並暫時以赤柱村為終點站。

另外，由於淺水灣道及司徒拔道的路況，途經該路段的城巴第6/6A/6X、15、73、260及973號線將縮短路程。往來中環及山頂的城巴第15號線縮短路程至司徒拔道眺望處，往返山頂的市民可使用專線小巴第1號線；往來中環及赤柱的城巴第6/6A/6X及260號線縮短路程至淺水灣，往返赤柱的市民可使用專線小巴第16M/16X/40/40X/52號線；及往來數碼港/尖沙咀東及赤柱的城巴第73及973號線縮短路程至海洋公園，往返赤柱的市民可使用專線小巴第52號線。