黑雨水浸｜石澳路陷封大浪灣村　留守居民憶屋外暴雨成一片汪洋

日前（7日）世紀暴雨襲港，天文台發出長達17小時黑色暴雨警告信號，石澳道因山泥傾瀉及路陷，斷絕石澳村及大浪灣村對外唯一道路。約200名村民傍晚乘搭政府安排的滅火輪及水警輪撤離。



有留守的居民向《香港01》憶述當時驚險情況，形容屋外如同一片汪洋大海，一踏出門稍有不慎即可能被水沖進坑內，更要與暴雨搏鬥，一夜間5次將入侵家中的雨水往窗外潑。



慘成「孤島」的大浪灣村網路中斷逾30小時，水位由河道起計最高一度升至3米。《香港01》記早今日（10日）到訪大浪灣村，村民吳太憶述黑雨來臨時驚險情況，當時暴雨發生近半小時，水位已升至的門口壆位，吳太遂用多塊隔板阻擋，隔板最高達50厘米，惟水仍然不斷往屋內浸，最高去到雪櫃底位置。室外水位更加去到近窗邊，吳太當時利用膠桶，不停將家中的水往窗外潑。她表示住所每逢大雨都有可能入水，惟一夜間重複潑水5次，則是「住咗幾十年都無試過」。

吳太形容黑色暴雨當晚屋外如同一片汪洋，水位由河道起計最高一度升至3米，由平地起計近1米，「要走都走唔到」，十分危險，一踏出門稍有不慎即可能被水沖進坑內。吳太表示暴雨過後家中不少傢具雜物已發脹，幸好電器沒有損壞。

+ 2

暴雨發生後翌日（8日），不少村民飽受停電問題，大部分電子設備更無網絡供應，包括無線網絡、有線網絡及手機供應商，村民形容大浪灣村一度成為「荒島」，直至星期六（9日）晚上9時許才開始恢復，無網絡情況接近34小時。

保安局局長鄧炳強成立的跨部門小組昨日下午，安排水警輪及及消防船，協助受影響居民撤離，約200名居民在北角消防碼頭上岸。

另一邊廂人員搶修石澳道，昨晚（9日）9時重開一條行車線讓輕型車輛及單層巴士通過；城巴晚上派出多部單層巴士試行涉事路段。今（10日）早上城巴第9號線的首班車已於上午6時由筲箕灣及石澳開出，並以單層巴士提供服務；城巴第14號線的首班車已於上午5時40分由西灣河開出，並暫時以赤柱村為終點站。