黑雨水浸｜北角電氣道兩廈停水斷煤　街坊排街喉商户拉閘停業

世紀暴雨襲港，全港多處出現水浸及山泥傾瀉，其中北角電氣道296至298號兩幢大廈及食肆停水、停媒氣。有居民向《香港01》透露，自黑雨當晚已無食水供應。今日（10日）《香港01》實地視察，有街坊及食肆均指當晚起直至今日，連續四日情況都「捩咁𠾍（音：呢咁hea）」，因大廈後巷位置的供水喉及煤氣喉受黑雨影響，嚴重損毀，無法提供食水及煤氣，居民及食肆連日來叫苦連天。



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現場所見，兩棟大廈居民及食肆商户，連日來均要到消水泵或水車拎水，居民因沒煤氣煮食需要叫外賣，洗澡方面就到朋友家或到就近的公廁解決，而最少有3間食肆貼上通告拉閘不做生意，而繼續營業的食肆都要來來回回取水，情況十分狼狽。從圖片可見，大廈後巷一片狼藉及已圍封，牆身及喉管都已經損毀，要回復原狀相信還需一段時間。

一名住在涉事大廈的女士表示，由當黑雨當晚起已經沒有水及煤氣，要到約30米外的消防泵拎水。被問及如何解決日常生活不便時，她表示「沖涼就去朋友屋企沖囉，食飯就叫外賣啦，成幢大廈啲人都係咁！」

經營食肆的熊師傅就表示，無煤氣同水真係「捩咁𠾍」，每日為了保持營業都最少要走8至10轉到水車拎水，每次都要拎兩大桶水，而平均一日要用10桶水以上，熊師傅稱「真係拎到腰骨都直埋，尋晚拎到抽筋添呀！」他又指，除了沒有水供應外，煤氣也停供，需要自己打本數千元，購入一套石油條裝置煮食。

被問及有沒有收到通知什麼時候會回復應供應食水及煤氣，熊師傅表示尚未知道，因為黑雨過後，大廈後巷「冧哂」食水喉及煤氣喉都嚴重受損，而且堆滿垃圾，水務署及煤氣公司皆表示，要清理好垃圾才能夠進行修復工程，故尚未有確實時間何時才會修復。

居民周先生稱，黑雨當晚起開始就無食水、咸水供應，每次都要步行5分鐘去最近的油街公廁拎水洗臉洗手，又指清潔工近日很多人到該公廁拎水。周先生表示，住所大廈唐樓相隔兩個地鋪的外牆，日前因為暴雨有部分剝落，而該位置已封鎖，懷疑石屎壓到煤氣喉及水管等。之後，周先生就停水事件及外牆意外曾向物業管理公司、警方、水務署及渠務署等了解，他稱未獲回覆。