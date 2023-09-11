清水灣甘澍路山泥傾瀉　多圖直擊「東桂」獨立屋　半個花園消失

日前世紀暴雨襲港，導致多區出現山泥傾瀉，有居民需要被緊急疏散。清水灣甘澍路8號對開日前亦有大面積冧山泥，據悉「東桂」其中一幢獨立屋受影響。《香港01》記者今晨（11日）走到小夏威夷徑，望向涉事山頭進行視察，即使當時將軍澳區下着滂沱大雨，亦清晰見到山泥傾瀉波及的範圍甚廣，據警方資料指面積達50米乘100米。而多幅航拍圖可見，毗鄰冧山泥一間獨立屋有一條樓梯通往後花園，有近一半的花園懷疑因泥土流失，地基連同磚頭被沖走，一條粗喉管不斷有水流出。不過，斜坡上卻不見任何瓦礫，懷疑已被淹沒在沙泥底。警方已在獨立屋的大門及通往花園的樓梯入口拉起封鎖線，以防有人誤入發生意外；屋宇署人員亦都入屋調查，步出露台了解山泥傾瀉情況。



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警方表示，上周五（8日）晚上10時05分接報，甘澍路附近發生山泥傾瀉，面積達50米乘100米，土力工程處及屋宇署派員視察後，相估有即時危險，7名住户需帶同兩隻狗疏散，幸無人受傷。今日（11日）中午時份，有相關人士到「東桂」獨立屋了解情況。

發展局局長甯漢豪昨日表示，有6宗案件涉及需要疏散民居，比較大型是茶果嶺村；另外5宗則是紅山半島、羅湖村、沙田白田村、沙田嶺，同時亦包括清水灣甘澍路，合共要撤離約20多人。