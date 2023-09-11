繼7月西貢現布氏鯨　香港再現鯨蹤　懷疑受傷載浮載沉

香港再現鯨蹤，繼今年7月西貢海域出現的布氏鯨，今日有人在南區目睹一條鯨魚載浮載沉，了無生氣。警方、漁護署及香港海洋公園保育基金人員，抵達發現鯨蹤的地點視察。《香港01》正向香港海洋公園保育基金及漁護署查詢。



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警方今日（11日）上午9時06分接報，指在南區一泳灘對開500米，發現一條受傷海豚。經初步調查，載浮載沉的「海豚」，實為某種鯨魚。後來鯨魚潛落水，警方、漁護署及香港海洋公園保育基金人員仍然在追蹤鯨蹤，提供適切的保護。從網上片段可以，鯨魚在海面浮沉，了無生氣。

生態教育及資源中心總監程詩灝表示，單憑片段難以確定鯨魚種類，有可能是領航鯨或偽虎鯨，屬於侏儒抹香鯨的機率「好細好細」，如果真是侏儒抹香鯨是十分罕見。

香港並不是牠們繁殖地，程解釋每年都有鯨豚在南區一帶水域經過，主要因為香港黑潮支流，由大鵬灣一路向南走，水流不時將鯨豚帶到這一帶海域。故此，以往香港以往有紀錄的鯨豚，特別是大型鯨豚出沒點，都會在這條路線上，深水灣、赤柱，以致蒲台島、橫瀾島都有機會見到鯨豚。他呼籲市民不要蜂擁前往觀鯨，使鯨魚有機會游出香港水域；亦強烈呼籲有關政府部門，思考是次應對方案。